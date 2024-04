Bizaran trend među trudnicama u Srbiji: Astrolog im određuje datum poroda

Trudnice u Srbiji plaćaju astrolozima da im kažu koji je najbolji datum, pa u privatnim klinikama zahtijevaju od ginekologa da ih baš tad porode.

Sve više žena uz konsultaciju sa astrolozima planira trudnoću, ali se i dogovaraju kada da se porode kako bi se dijete rodilo određenog datuma. Sve više žena u Srbiji zakazuje datum porođaja samo zbog određenog horoskopskog znaka djeteta a da nije svjesno posljedica koje takvo ponašanje može ostaviti na zdravlje bebe, upozoravaju stručnjaci.

Buduće majke uz konsultaciju s astrolozima planiraju trudnoću, navode oni, ali se i dogovaraju kada da se porode kako bi dijete donijele na svijet određenog datuma, odnosno horoskopskog znaka! Zahtijevaju da se porođaj carskim rezom zakaže ranije, nekoliko nedjelja pre termina, čime ozbiljno mogu da ugroze svoj život i život svoje bebe.

Sumanuti razlozi

Upravo se za taj potez odlučila Jelena K. (30) iz Beograda, sada majka dvomjesečnog dečaka, koja je u dogovoru s ginekologom pomjerila datum porođaja i zakazala carski rez tri nedjelje prije termina u privatnoj ginekološkoj klinici. Kako kaže, kroz razgovor sa svojim astrologom došla je do zaključka da je za sudbinu i budućnost njenog djeteta taj datum bio povoljniji jer se dijete rodilo u znaku Vodolije. "Trebalo je da se porodim sredinom marta, ali onda bi mi sin bio rođen u horoskopskom znaku Riba, a to nisam htjela, pa sam zakazala carski rez i rodila ga u znaku Vodolije. Trudnoća je bila redovna, pa se doktor u privatnoj klinici u kojoj sam vodila trudnoću nije dvoumio oko toga da li mogu da se porodim tri nedjelje ranije, jer se plod lijepo razvio i ja sam bila spremna za porođaj. Astrolog s kojim godinama sarađujem odredio je da je najbolji datum za carski rez 18. februar. Vjerujem da nam zvijezde donekle kroje sudbinu, bezbroj puta do sad se to u mom slučaju ispostavilo kao tačno i nisam mogla da dozvolim da moj sin ima lošu sudbinu ako već mogu to da promijenim", napisala je ova Beograđanka na mrežama i dodala da veliki broj njenih prijateljica i poznanica planira da uradi istu stvar.

Ginekolog dr Vanja Milošević kaže da se u svojoj dosadašnjoj praksi u državnim ustanovama nije susreo s takvom situacijom i da je to više svojstveno privatnim klinikama, ali da ga ne iznenađuju odluke i razmišljanja budućih roditelja, odnosno majki.

"Ne krivim te pacijentkinje, to je njihovo pravo da traže kada će da se porode, ali krivim njihove ljekare koji to rade. Na državnim klinikama to ne postoji jer postoje protokoli. Svaki dan dok je beba u utrobi majke dragocjen je i važan u procesu sazrijevanja. Mi velike napore ulažemo da sačuvamo tu trudnoću do datog termina, jer znamo koliko je opasno da se dijete rodi prije vremena. Ovde imamo hir, ili želju pacijenta, sasvim je isto, a medicina ne funkcioniše po principu želja. Možda estetska medicina može tako da funkcioniše, ali ginekologija i akušerstvo ne mogu", upozorava ginekolog i dodaje:

"Posljedice prijevremenog porođaja mogu biti velike, jer su posljednje nedjelje trudnoće veoma bitne za razvoj ploda i pripremu buduće majke za porođaj i dojenje. Ako se naruši taj prirodan sklad i tok a da za to ne postoji medicinsko opravdanje, dijete kasnije može imati niz razvojnih problema.

Priroda odlučuje

Prijevremeni ili "zakazani" porođaj, iako je u okviru devetog mjeseca trudnoće, može biti opasan i po bebu, i po majku, kaže pedijatar Saša Milićević. On navodi da je sa stanovišta neonatologa i pedijatara svaki sat koji beba provede u majčinom stomaku bitan i da priroda jedina treba da odlučuje kada će doći do porođaja.

"U tim posljednjim nedjeljama trudnoće, između 36. i 38. nedelje dešava se niz važnih mehanizma u organizmu majke i bebe. Kod bebe se razvijaju pluća, unutrašnji organi sazrijevaju, nervni sistem se ustaljuje, a formiraju se i čula. U tom periodu se i žena priprema za porođaj, omekšavaju mišići karlice, dolazi do otvaranja grlića materice i lučenja kolostruma ili tog prvog mlijeka. Ako se preskoči prirodan tok, dete kasnije može imati probleme u normalnom funkcionisanju pluća, s organima sistema za varenje i srčanim tegobama", ističe Milićević.

Prema njegovim riječima, roditelji bi trebalo dobro da se informišu i razmisle prije nego odluče da se konsultuju s astrologom o tako važnim pitanjima kao što je termin porođaja. Za sve takve zahtjeve moraju da prate savjete odabranog ginekologa koji vodi trudnoću.

"Ovaj trend mora da se zaustavi jer ako ne postoji medicinski razlog za ranije zakazan carski rez, loše zdravstveno stanje majke ili neki maligniteti djeteta, ne treba mu pribjegavati samo iz astroloških razloga. Nije važno da li je dijete u horoskopu Riba ili Vodolija, već da je zdravo", napominje Milićević.

