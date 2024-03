"Razgovor je ljekovit": Mentalno zdravlje u trudnoći od velike važnosti za majku i bebu

Psiholog Irena Đumić Jurić-Marijanović najavila organizovanje grupne podrške za trudnice.

Izvor: Shutterstock

Svijest o mentalnom zdravlju je svakog dana na većem nivou, te su i trudnice spremnije da rade na sebi, imajući u vidu da je trudnoća praćena nizom fizioloških, psiholoških i socijalnih promjena, izjavila je psiholog Irena Đumić Jurić-Marijanović.

Đumićeva je istakla da postati majka često podrazumijeva promjenu svakodnevne rutine, uloga i granica, što može uzrokovati pojavu tjeskobe i stresa.

Prema njenim riječima, važno je pružiti podršku trudnicama, jer na taj način se preventivno djeluje i na period koji slijedi nakon poroda.

"Na primjer, istraživanja u Srbiji navode da se postporođajna depresija javlja kod 10 do 15 odsto žena. Iako smo u 21. vijeku ovo je još tema o kojoj se ne priča tako često", rekla je Đumićeva.

Ona je naglasila da je važno ohrabriti trudnice da se obrate stručnim osobama sa kojima će podijeliti kako se osjećaju, bilo da je riječ o ginekologu koji vodi trudnoću, porodičnom ljekaru, psihologu, psihijatru...

"Emocija koja se često javlja u trudnoći je strah od toga kako će se trudnoća odvijati, strah od toga šta im ljekar može reći na narednoj kontroli i na kraju strah od poroda. Kod nekih žena se javlja pitanje kako će se snaći u ulozi majke, da li će biti dobre, te da li će se povezati sa bebom. Ovaj period je praćen promjenama na tijelu i promjenama u odnosima, posebno partnerskom", rekla je Đumićeva.

Ona je navela i podatak da je istraživanje u SAD, koje je obuhvatilo 1.522 trudnice, pokazalo da je 78 odsto žena iskusilo nizak do umjeren nivo stresa, dok je njih šest odsto iskusilo visok nivo stresa.

"Brojna ostala istraživanja potvrđuju da je promjena raspoloženja tokom trudnoće na najvišem stepenu poredeći sa ostalim periodim koje žena prolazi", navela je Đumićeva.

Ona je ukazala da ubrzan način života, izloženost različitim uticajima iz okoline poput mnoštva informacija, od kojih neke nisu provjerene, tačne i koje dolaze od nestručnih osoba, sigurno ne idu u korist psihičkom stanju trudnica.

Kada je riječ o pomoći trudnicama koje se suočavaju sa nekim oblikom psihološke tegobe, Đumićeva na prvom mjestu izdvaja razgovor.

"Razgovor je uvijek ljekovit. Saslušati, ozbiljno shvatiti i pružiti podršku. Često se dešava da se trudnica nekome bliskom požali i na do dobije odgovore `ma nije to ništa`, `pretjeruješ`, `ovo ti je najsretniji period, nemoj da misliš drugačije` i slične. Nakon ovakvih komentara, na sve kako se osjećaju, još im se probudi osjećaj krivice da bi trebalo da budu zadovoljne i sretne, a one to nisu", rekla je Đumićeva.

Da bi trudnicama pomogli da lakše savladaju izazove koje "drugo stanje" donosi, Đumićeva je najavila organizovanje grupne podrške gdje će kroz zajednički rad i dijeljenje iskustva pružiti odgovore na pitanja i nedoumice koje buduće majke muče i time olakšati prolazak kroz period trudnoće.

"Pričaćemo o strahovima, anksioznosti, očekivanjima od porođaja, majčinstvu, odnosu sa partnerom... Sve učesnice će moći da iskažu svoja osjećanja, strahove i nedoumice, koje okolina često ne razumije i osuđuje. U sigurnoj i podržavajućoj atmosferi moći će istražiti sebe, povezati se sa bebom i osnažiti za naredne životne trenutke i uloge", istakla je Đumićeva.

Ona je dodala da grupe psihološke podrške počinju 16. marta na lokaciji Udruženja građana "Novi dan" u Banjaluci, a susreti će se održavati dva puta mjesečno.

(Srna)