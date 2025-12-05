logo
Saobraćajka u Banjaluci: U sudaru učestvovalo više vozila

Saobraćajka u Banjaluci: U sudaru učestvovalo više vozila

Autor Dragana Božić
0

U banjalučkom naselju Borik večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo više vozila.

Sudar u Banjaluci Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Do sudara je došlo kod Audi servisa, a za sada nema informacija o povrijeđenima.

Na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta.

(Mondo)

