Saobraćajka u Banjaluci: U sudaru učestvovalo više vozila

U banjalučkom naselju Borik večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo više vozila.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Do sudara je došlo kod Audi servisa, a za sada nema informacija o povrijeđenima.

Na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta.

(Mondo)