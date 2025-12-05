Saobraćajka u Banjaluci: U sudaru učestvovalo više vozila

U banjalučkom naselju Borik večeras je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo više vozila.
Do sudara je došlo kod Audi servisa, a za sada nema informacija o povrijeđenima.
Na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta.
(Mondo)
Hvala što ste poslali vijest.
Tagovi
