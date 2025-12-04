Teška nesreća u Sarajevu: Poginuo pješak, saobraćaj potpuno obustavljen

U Donjim Hadžićima jutros je u saobraćajnoj nesreći poginuo pješak, saopšteno je iz Ministarsva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Saobraćajna nesreća dogodila je u 6.20 časova kada je automobil udario sedamdesetčetvorogodišnjeg pješaka, koji je od zadobijenih povreda podlegao na licu mjesta.

"Smrt pješaka je konstatovao ljekar Hitne pomoći", dodaje se u saopštenju.

Vozač koji je upravljao vozilom je ostao na mjestu događaja.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a policijski službenici su na terenu.

Saobraćaj je na ovom dijelu puta obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce, navedeno je u saopštenju.