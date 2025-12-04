logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška nesreća u Sarajevu: Poginuo pješak, saobraćaj potpuno obustavljen

Teška nesreća u Sarajevu: Poginuo pješak, saobraćaj potpuno obustavljen

Izvor SRNA
0

U Donjim Hadžićima jutros je u saobraćajnoj nesreći poginuo pješak, saopšteno je iz Ministarsva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

20230105_161901.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Saobraćajna nesreća dogodila je u 6.20 časova kada je automobil udario sedamdesetčetvorogodišnjeg pješaka, koji je od zadobijenih povreda podlegao na licu mjesta.

"Smrt pješaka je konstatovao ljekar Hitne pomoći", dodaje se u saopštenju.

Vozač koji je upravljao vozilom je ostao na mjestu događaja.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a policijski službenici su na terenu.

Saobraćaj je na ovom dijelu puta obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce, navedeno je u saopštenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Sarajevo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ