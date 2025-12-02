U saobraćajnoj nesreći kod Prnjavora poginuo pješak čiji identitet još nije utvrđen

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u 23.17 sati u mjestu Donji Štrpci kod Prnjavora poginuo je pješak čiji identitet još nije utvrđen.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka je saopšteno da je u ovoj nesreći učestvovalo vozilo marke „opel“ kojim je upravljao N.P. (33) iz Dervente.

"Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nesreće. Naložena je identifikacija i obdukcija tijela nastradalog koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske", istaknuto je iz tužilaštva.