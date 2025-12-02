logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U saobraćajnoj nesreći kod Prnjavora poginuo pješak čiji identitet još nije utvrđen

U saobraćajnoj nesreći kod Prnjavora poginuo pješak čiji identitet još nije utvrđen

Autor Brankica Spasenić Izvor mondo.ba
0

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u 23.17 sati u mjestu Donji Štrpci kod Prnjavora poginuo je pješak čiji identitet još nije utvrđen.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka je saopšteno da je u ovoj nesreći učestvovalo vozilo marke „opel“ kojim je upravljao N.P. (33) iz Dervente.

"Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor.
Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nesreće. Naložena je identifikacija i obdukcija tijela nastradalog koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske", istaknuto je iz tužilaštva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Prnjavor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ