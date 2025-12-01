logo
Lančani sudar 45 vozila u Indijani: Snijeg i zimska oluja stvorili haos na auto-putu (VIDEO)

Lančani sudar 45 vozila u Indijani: Snijeg i zimska oluja stvorili haos na auto-putu (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Oko 45 vozila učestvovalo je u velikom lančanom sudaru na auto-putu u američkoj državi Indijana. Incident se desio tokom jednog od najprometnijih vikenda, kada se veliki broj vozača vraćao sa prazničnih putovanja.

Lančani sudar 45 vozila u Indijani Izvor: YouTube/Screenshot

Masovni udes, u koji su bili uključeni kamioni i brojni putnički automobili, desio se na auto-putu I-70, kod grada Ter Houta. Uslijed izuzetno klizavog kolovoza i slabe vidljivosti, mnogi automobili su proklizali sa traka, završavajući van puta, u zaustavnoj traci, a neki su čak proklizali ka suprotnim trakama auto-puta.

Uprkos masovnosti udesa u kojem je učestvovalo 45 vozila, policija je potvrdila da, srećom, nije bilo ozbiljnijih povreda.

Inače, ova zimska oluja je paralisala praznična putovanja širom Sjedinjenih Američkih Država. Otprilike 46 miliona ljudi bilo je pod zimskim upozorenjima.

Trake auto-puta I-70 u Indijani ponovo su otvorene za saobraćaj u subotu uveče po lokalnom vremenu, nakon raščišćavanja olupina.

