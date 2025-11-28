"Ovo je 1 u milion slučajeva": Sudski vještak otkrio glavni uzrok fatalne nesreće u kojoj je poginula Ana Radović

Sudski vještak za saobraćaj Boris Antić i savjetnik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Milan Ilić komentarisali su nesreću u kojoj je poginula Ana Radović sa svojim prijateljem Aleksandrom M.

Izvor: Instagram/nestali_srbija/Printscreen/društvene mreže

Studentkinja Ana Radović (20) poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći sa njenim prijateljem Aleksandrom M. (37) koja se dogodila u nedjelju 23. novembra u popodnevnim časovima na magistralnom putu Čačak - Požega, a na televiziji "PRVA" su ovaj slučaj analizirali su sudski vještak za saobraćaj Boris Antić i savjetnik direktora Agencije za bezbjednost saobraćaja Milan Ilić.

Dom zdravlja u Čačku danas se oglasio i saopštio da su primili poziv na engleskom jeziku, a inspektor u penziji Milan Dumanović otkrio je zašto policija nije mogla da locira Anin telefon. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće prekoračenje brzine, a Antić i Ilić komentarisali su poznate informacije iz istrage kao i fotografije sa mjesta nesreće.

"Ovdje, u konkretnom slučaju, sa onih fotografija koje su bile raspoložive u medijima, je nesporno da zaštitna ograda nije obavila svoju funkciju. Zaštitna ograda ili nije bila postavljena kako treba, ili je bila do te mjere deformisana i izgubila je svoju funkciju.

I to je dovelo da ovaj automobil završi u tom, da kažem, betonskom propustu, kanalu, spomen-obilježju, kako god. Ukoliko bi zaštitna ograda bila u funkciji, sigurno ne bi došlo do ovakvog izlaska vozila sa kolovoza i sigurno ne bi došlo do trenutnog pada brzine koji je doveo do ovako fatalnih posljedica", rekao je Antić.

Sa leva na desno: Boris Antić i Milan Ilić

Izvor: Prva TV /Screenshot

Ilić se nadovezao na njegove riječi. Komentarisao je sam magistralni put Čačak - Požega na kom se dogodila nesreća jer je pun oštrih krivina.

"Po tome kakvo je oštećenje bilo, tu je sigurno brzina bila značajno velika. Vozilo pri brzini od 120 kilometara na čas prelazi 33 metara u jednoj sekundi.

Dovoljno da je vozač pogledao na trenutak u telefon ili negdje skrenuo pažnju na bilo šta, ili da nešto izleti, da 'ispravi' tu blagu krivinu. U tom slučaju, to je na početku greška vozača, ali da je branik bio u funkciji, to vozilo ne bi sletjelo baš na to mjesto.

Ono što je nesrećna okolnost u tom trenutku, a to je da je baš na tom mjestu bio taj podzid, odnosno taj betonski objekat i da je taj kanal bio baš takav, dakle, to od milion, sto miliona slučajeva da se desi baš takav slučaj i da je taj kanal tako dubok da je to vozilo bilo niže od površine tog kanala i da svim drugim automobilima uopšte nije bilo moguće da vide taj automobil. Dakle, puno okolnosti je doprinijelo da se traga za tim vozilom i za tim, nažalost, nastradalim ljudima", objasnio je on.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće

Vidi opis "Ovo je 1 u milion slučajeva": Sudski vještak otkrio glavni uzrok fatalne nesreće u kojoj je poginula Ana Radović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RINA.RS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: RINA.RS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: RINA.RS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Kurir.rs/D.Č. Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: RINA.RS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: RINA.RS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kurir Br. slika: 14 14 / 14

Da podsjetimo, Ana je u nedelju 23. novembra krenula za Beograd sa Zlatibora zbog fakultetskih obaveza. Njena majka prijavila je nestanak dan kasnije, a u srijedu 26. novembra su pronađena tijela u “audiju” koji je tri dana bio u jarku kraj puta.