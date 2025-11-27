logo
Kombi udario u radnu mašinu: Četiri osobe poginule, tri povrijeđene u nesreći na putu Ruma - Irig

Kombi udario u radnu mašinu: Četiri osobe poginule, tri povrijeđene u nesreći na putu Ruma - Irig

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Povrijeđeni su zbrinuti u nadležne zdravstvene ustanove radi ukazivanja ljekarske pomoći, naveli su iz MUP-a.

Četiri osobe poginule, tri povrijeđene u nesreći na putu Ruma - Irig Izvor: Instagram/192.rs

Jutros oko 6.20 časova, na dijelu puta između Iriga i Rume, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kombi vozilo i radna mašina, gdje su četiri osobe izgubile život dok su, za sada, tri osobe zadobile povrede.

Do saobraćajne nezgode je došlo kada je kombi vozilo kojim je upravljao D. T. (1956) udarilo u radnu mašinu kojom je upravljao N. V. (1976), navode iz MUP-a.

Povrijeđeni su zbrinuti u nadležne zdravstvene ustanove radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Policija utvrđuje sve okolnosti ove saobraćajne nezgode.

Nezvanično, kombi je prevozio radnike, uglavnom žene, zaposlene u obližnjoj hladnjači koja se nalazi na putu Irig–Ruma.

(MONDO)

