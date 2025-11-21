logo
Problemi u saobraćaju zbog snježnih padavina: Kamion skliznuo sa ceste, automobil u kanalu

Autor Dragana Božić Izvor bl portal
0

Zbog snježnih padavina došlo je do saobraćajne nezgode kod tunela Dragoraj blizu Ribnika.

Problemi u saobraćaju zbog snijega Izvor: RTRS

Kako prenosi BL portal kamion je prešao u suprotnu traku, zbog čega je automobil završio u kanalu pored puta.

Zbog saobraćajne nezgode došlo je do gužve i zastoja u saobraćaju.

Vozačima se savjetuje oprez, a iz preduzeća "Putevi Republike Srpske" uputili su apel svim učesnicima u saobraćaju da na put ne kreću bez zimske opreme zbog najavljenih obilnih snježnih padavina.

Podsjećamo, prema prognozama metereologa i sutra se očekuju obilne padavine i značajan porast snježnog prekrivača koji će u višim predjelima zapada dostići visinu i do pola metra.

(Mondo)

