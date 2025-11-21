Problemi u saobraćaju zbog snježnih padavina: Kamion skliznuo sa ceste, automobil u kanalu

Zbog snježnih padavina došlo je do saobraćajne nezgode kod tunela Dragoraj blizu Ribnika.
Kako prenosi BL portal kamion je prešao u suprotnu traku, zbog čega je automobil završio u kanalu pored puta.
Zbog saobraćajne nezgode došlo je do gužve i zastoja u saobraćaju.
Zavejani putevi u Srpskoj: Kamioni stoje u mjestu, ide se mic po michttps://t.co/ILN61KLkaGpic.twitter.com/fa084PPSni— BL Portal (@bl_portal)November 21, 2025
Vozačima se savjetuje oprez, a iz preduzeća "Putevi Republike Srpske" uputili su apel svim učesnicima u saobraćaju da na put ne kreću bez zimske opreme zbog najavljenih obilnih snježnih padavina.
Podsjećamo, prema prognozama metereologa i sutra se očekuju obilne padavine i značajan porast snježnog prekrivača koji će u višim predjelima zapada dostići visinu i do pola metra.
(Mondo)