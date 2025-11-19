logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjaluka dobija zaobilaznicu, radovi počinju na proljeće 1

Banjaluka dobija zaobilaznicu, radovi počinju na proljeće

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
1

Vršilac dužnosti direktora „Puteva Republike Srpske“ Miroslav Janković izjavio je danas da će Banjaluka dobiti novu zaobilaznicu, a radovi na njoj i drugim ključnim dionicama širom Srpske počinju na proljeće.

Vidikovac, Banj brdo Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

„Jedna od zaobilaznica je oko Prijedora, druga oko Banjaluke i velikog mosta u Česmi, gdje ćemo povezati put prema Čelinacu, Kotor Varošu i Tesliću, te zaobilaznica oko Čelinca“, pojasnio je Janković.

Idejni projekat za obilaznicu oko Banjaluke predviđa tri trase od mosta u naselju Česma, čime se rasterećuje saobraćaj u grad sa istočne strane. Nakon što grad usvoji regulacioni plan, slijedi izrada stručnog mišljenja i projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu.

Janković je dodao da se u projekte rehabilitacije puteva ubrajaju dionice Novi Grad-Kostajnica, Novi Grad-Prijedor, Jezero-Mrkonjić Grad, Banjaluka-Kotor Varoš, Šamac-Obudovac i Konjević Polje-Bratunac, uz dodatna ulaganja „Puteva Republike Srpske“ iz vlastitih sredstava.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će Srpska naredne godine biti veliko gradilište kada je riječ o putnoj infrastrukturi. Projekat, finansiran kreditnim sredstvima Svjetske banke, obuhvata više od 300 kilometara magistralnih i regionalnih puteva, uključujući i 35 kilometara zaobilaznica. Rok otplate kreditnih sredstava biće 32 godine.

„Putna mreža u Republici Srpskoj je prioritet. Srpska već za pojedine dionice ima pripremljenu tehničku dokumentaciju. Od proljeća biće veliko gradilište kada je riječ o magistralnim i regionalnim putevima“, naglasio je Minić.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da će za projekte putne infrastrukture biti izdvojeno 81,7 miliona evra kreditnih sredstava, dok su grant sredstva šest i po miliona evra i biće korištena za bezbjednost puteva u školskim i predškolskim ustanovama.

Amidžić je naglasio da projekat potvrđuje kredibilitet Republike Srpske kao partnera međunarodnim finansijskim institucijama, a kreditna sredstva obuhvataju i finansiranje regionalnih pravaca u iznosu od 40 miliona evra, dok će preostali iznos biti utrošen za najznačajniji putni projekt – put Foča-Šćepan Polje.

Minić je najavio i izmjene i dopune Zakona o građenju na jednoj od narednih sjednica Narodne skupštine kako bi se ubrzao proces regulacionih planova i planova parcelacije u lokalnim zajednicama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka saobraćaj infrastruktura

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Vetgo

Sta je sa rekonstrukcijom dionice Klašnice Gradiška na pola dionice samo jedan sloj asfalta bez zavrsnog sloja a o kružnom toku u Novoj Topoli da ne pričam radi se već 5 godina sramota velika

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ