Banjaluka dobija zaobilaznicu, radovi počinju na proljeće

Vršilac dužnosti direktora „Puteva Republike Srpske“ Miroslav Janković izjavio je danas da će Banjaluka dobiti novu zaobilaznicu, a radovi na njoj i drugim ključnim dionicama širom Srpske počinju na proljeće.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

„Jedna od zaobilaznica je oko Prijedora, druga oko Banjaluke i velikog mosta u Česmi, gdje ćemo povezati put prema Čelinacu, Kotor Varošu i Tesliću, te zaobilaznica oko Čelinca“, pojasnio je Janković.

Idejni projekat za obilaznicu oko Banjaluke predviđa tri trase od mosta u naselju Česma, čime se rasterećuje saobraćaj u grad sa istočne strane. Nakon što grad usvoji regulacioni plan, slijedi izrada stručnog mišljenja i projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu.

Janković je dodao da se u projekte rehabilitacije puteva ubrajaju dionice Novi Grad-Kostajnica, Novi Grad-Prijedor, Jezero-Mrkonjić Grad, Banjaluka-Kotor Varoš, Šamac-Obudovac i Konjević Polje-Bratunac, uz dodatna ulaganja „Puteva Republike Srpske“ iz vlastitih sredstava.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će Srpska naredne godine biti veliko gradilište kada je riječ o putnoj infrastrukturi. Projekat, finansiran kreditnim sredstvima Svjetske banke, obuhvata više od 300 kilometara magistralnih i regionalnih puteva, uključujući i 35 kilometara zaobilaznica. Rok otplate kreditnih sredstava biće 32 godine.

„Putna mreža u Republici Srpskoj je prioritet. Srpska već za pojedine dionice ima pripremljenu tehničku dokumentaciju. Od proljeća biće veliko gradilište kada je riječ o magistralnim i regionalnim putevima“, naglasio je Minić.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da će za projekte putne infrastrukture biti izdvojeno 81,7 miliona evra kreditnih sredstava, dok su grant sredstva šest i po miliona evra i biće korištena za bezbjednost puteva u školskim i predškolskim ustanovama.

Amidžić je naglasio da projekat potvrđuje kredibilitet Republike Srpske kao partnera međunarodnim finansijskim institucijama, a kreditna sredstva obuhvataju i finansiranje regionalnih pravaca u iznosu od 40 miliona evra, dok će preostali iznos biti utrošen za najznačajniji putni projekt – put Foča-Šćepan Polje.

Minić je najavio i izmjene i dopune Zakona o građenju na jednoj od narednih sjednica Narodne skupštine kako bi se ubrzao proces regulacionih planova i planova parcelacije u lokalnim zajednicama.