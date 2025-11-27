logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Satelitski snimci otkrili kako je poginula Ana Radović: Aleksandar pokušao da "ispravi krivinu", pa završili u kanalu

Satelitski snimci otkrili kako je poginula Ana Radović: Aleksandar pokušao da "ispravi krivinu", pa završili u kanalu

Izvor mondo.rs
0

Satelitski snimci otkrili kako su stradali Ana Radović i njen prijatelj Aleksandar M. u nesreći na magistralnom putu Čačak - Požega.

Satelitski snimci otkrili kako je poginula Ana Radović Izvor: Kurir.rs/D.Č. /Instagram/nestali_srbija/Printscreen

Prema saznanjima "Informera", satelitski snimci otkrili su kako se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginuli studentkinja Ana Radović (20) i njen prijatelj Aleksandar M (37). Prema prvim informacijama, uzrok je neprilagođena brzina kretanja "audija sq" kojim je upravljao Aleksandar M.

Njihova tijela, kao i automobil, pronađeni su tri dana nakon nesreće, u prijepodnevnim časovima u srijedu 26. novembra, u betonskom ispustu kraj puta. Oglasilo se i Osnovno javno tužilaštvo u Čačku, a izvor "Informera" otkriva šta se desilo u fatalnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju 23. novembra na magistralnom putu Čačak - Požega.

"Uviđajem je utvrđeno da je njihov automobil u šanac dospio tako što je vozač, najvjerovatnije 'ispravio' krivinu. Nastavivši pravo, umjesto da iz pravca Požege ka Čačku, savije ulijevo, prošao je 'na žilet' između čelične ograde i obale brda i direktno se zakucao u betonsku ploču, nakon čega je automobil bočno upao u betonsku rupu i tu ostao zaglavljen. Kada su vratili satelitske snimke kretanja tog automobila, jasno se vidi da 'audi' čeličnu ogradu nije ni dotakao, a ograda je već bila oštećena u nekom od ranijih udesa", kaže izvor pomenutog lista.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće

Da podsjetimo, Ana je u nedjelju 23. novembra krenula za Beograd sa Zlatibora zbog fakultetskih obaveza. Njena majka prijavila je nestanak dan kasnije, a u srijedu 26. novembra su pronađena tijela u “audiju” koji je tri dana bio u jarku kraj puta.

(Informer)

Pročitajte i ovo

Tagovi

nesreća Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ