Težak udes na zapadnom tranzitu u Banjaluci: Automobil udario pješaka (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
Pješak je povrijeđen jutros u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na zapadnom tranzitu u Banjaluci, a u kojoj je učestvovalo i putničko vozilo "folksvagen".

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Policijske uprave Banjaluka potvrdili su Srni da se udes dogodio oko 8.50 časova u Ulici krajiških brigada.

Prema pisnju "Nezavisnih novina", povrijeđena osoba – za koju se pretpostavlja da je starija osoba – ležala je na kolovozu nakon udara. Brojni građani su odmah reagovali i pružili joj pomoć.

"Čini se da je povrijeđena starija osoba, živa je. Drže mu/joj glavu", javio je novinar.

Trenutno je u toku uviđaj koji će rasvijetliti sve okolnosti ove nesreće.

Zbog incidenta i prisustva policijskih ekipa, saobraćaj u ovom dijelu grada je značajno otežan.

