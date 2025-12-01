Detalji teške saobraćajne nesreće: Banjalučanin (21) i muškarac iz Bužima poginuli u Minhenu

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u subotu, 29. novembra, dogodila u Minhenu život su izgubila dva državljanina Bosne i Hercegovine – Safet Šahinović i Ognjen Marković.

Izvor: gpmaljevac.com/Screenshot

Safet Šahinović (48) je porijeklom iz Bužima, ali je već duži niz godina živeo i radio u Minhenu. Druga žrtva, Ognjen Marković (21), porijeklom je iz Bronzanog Majdana kod Banjaluke. Marković je takođe živio i radio u Njemačkoj, a iza njega je ostala supruga sa 15-mjesečnom bebom, prenosi portal GP Maljevac.

Podsjetimo, tragedija se dogodila nakon direktnog sudara automobila "reno" i "porše". Sudar je uzrokovao 19-godišnji vozač "poršea" iz Minhena, koji je, prema prvim informacijama policije, prošao kroz crveno svjetlo.

Iz suprotnog smjera išao je "reno" kojim je upravljao 27-godišnji državljanin BiH. U njegovom vozilu su se nalazili stradali Safet Šahinović i Ognjen Marković. Nesrećni putnici su te večeri, prema nezvaničnim informacijama, krenuli na zajedničku večeru.

Svi učesnici u vozilu "reno" zadobili su povrede. Vozač i suvozač iz "poršea" hitno su prevezeni u bolnicu, ali su putnici Šahinović (48) i Marković (21) nažalost preminuli tokom večeri od posljedica teških povreda.

Treća osoba iz vozila "reno" se još uvijek nalazi pod medicinskim nadzorom sa teškim tjelesnim povredama. Policija je vozaču "poršea" oduzela vozačku dozvolu, a oba vozila su zaplijenjena radi detaljnog vještačenja.