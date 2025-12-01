logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Detalji teške saobraćajne nesreće: Banjalučanin (21) i muškarac iz Bužima poginuli u Minhenu

Detalji teške saobraćajne nesreće: Banjalučanin (21) i muškarac iz Bužima poginuli u Minhenu

Autor Dušan Volaš
0

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u subotu, 29. novembra, dogodila u Minhenu život su izgubila dva državljanina Bosne i Hercegovine – Safet Šahinović i Ognjen Marković.

Banjalučanin (21) i muškarac iz Bužima poginuli u Minhenu Izvor: gpmaljevac.com/Screenshot

Safet Šahinović (48) je porijeklom iz Bužima, ali je već duži niz godina živeo i radio u Minhenu. Druga žrtva, Ognjen Marković (21), porijeklom je iz Bronzanog Majdana kod Banjaluke. Marković je takođe živio i radio u Njemačkoj, a iza njega je ostala supruga sa 15-mjesečnom bebom, prenosi portal GP Maljevac.

Podsjetimo, tragedija se dogodila nakon direktnog sudara automobila "reno" i "porše". Sudar je uzrokovao 19-godišnji vozač "poršea" iz Minhena, koji je, prema prvim informacijama policije, prošao kroz crveno svjetlo.

Iz suprotnog smjera išao je "reno" kojim je upravljao 27-godišnji državljanin BiH. U njegovom vozilu su se nalazili stradali Safet Šahinović i Ognjen Marković. Nesrećni putnici su te večeri, prema nezvaničnim informacijama, krenuli na zajedničku večeru.

Svi učesnici u vozilu "reno" zadobili su povrede. Vozač i suvozač iz "poršea" hitno su prevezeni u bolnicu, ali su putnici Šahinović (48) i Marković (21) nažalost preminuli tokom večeri od posljedica teških povreda.

Treća osoba iz vozila "reno" se još uvijek nalazi pod medicinskim nadzorom sa teškim tjelesnim povredama. Policija je vozaču "poršea" oduzela vozačku dozvolu, a oba vozila su zaplijenjena radi detaljnog vještačenja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Minhen Njemačka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ