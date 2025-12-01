logo
Stravična nesreća u Minhenu: Poginula dvojica državljana BiH, vozač poršea prošao kroz crveno

Stravična nesreća u Minhenu: Poginula dvojica državljana BiH, vozač poršea prošao kroz crveno

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Minhenu, poginule su dvije osobe porijeklom iz Bosne i Hercegovine, dok je još jedna osoba iz BiH povrijeđena.

Prošao kroz crveno i izazvao smrt dvojice državljana BiH Izvor: Shutterstock

Do tragedije je došlo nakon direktnog sudara automobila "reno" i "porše", čiji je vozač, prema prvim informacijama policije, prošao kroz crveno svetlo.

Njemački mediji navode da se nesreća dogodila u subotu, 29. novembra, oko 20.05 časova u ulici Šlajshajmer. Prema policijskom izvještaju, devetnaestogodišnji Nijemac iz Minhena upravljao je "poršeom" u smjeru izlaska iz grada, a na mjestu suvozača nalazila se njegova vršnjakinja. Iz suprotnog smjera dolazio je "reno" kojim je upravljao 27-godišnji muškarac, državljanin Bosne i Hercegovine. U njegovom vozilu nalazila su se još dvojica putnika, takođe državljani BiH – muškarac star 48 godina i 21-godišnji mladić, obojica nastanjena u Minhenu.

Vozač "renoa" namjeravao je da skrene lijevo u ulicu Maks-Dijamand. U trenutku kada se na semaforu upalilo zeleno svjetlo za skretanje došlo je do jakog sudara sa "poršeom" koji je dolazio iz suprotnog pravca.

Policija je navela da je vozaču "poršea" na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. Od siline udara "porše" se prevrnuo i završio na krovu, dok je "reno" potpuno uništen. Svi učesnici u nesreći, osim vozača "poršea", zadobili su povrede.

Žena suvozač iz "poršea" i vozač "renoa" hitno su prevezeni u bolnicu. Nažalost, dvojica putnika iz "renoa" (48 i 21 godina) zadobili su teške povrede opasne po život, od kojih su preminuli tokom večeri u bolnici. Prema nezvaničnim informacijama, nesrećni putnici su te večeri krenuli na zajedničku večeru, prenosi "Fenix magazin".

Policija je na licu mjesta oduzela vozačku dozvolu devetnaestogodišnjem vozaču "poršea", a oba vozila su zaplijenjena radi detaljnog vještačenja.

