Stravična nesreća u Minhenu: Poginula dvojica državljana BiH, vozač poršea prošao kroz crveno

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Minhenu, poginule su dvije osobe porijeklom iz Bosne i Hercegovine, dok je još jedna osoba iz BiH povrijeđena.

Izvor: Shutterstock

Do tragedije je došlo nakon direktnog sudara automobila "reno" i "porše", čiji je vozač, prema prvim informacijama policije, prošao kroz crveno svetlo.

Njemački mediji navode da se nesreća dogodila u subotu, 29. novembra, oko 20.05 časova u ulici Šlajshajmer. Prema policijskom izvještaju, devetnaestogodišnji Nijemac iz Minhena upravljao je "poršeom" u smjeru izlaska iz grada, a na mjestu suvozača nalazila se njegova vršnjakinja. Iz suprotnog smjera dolazio je "reno" kojim je upravljao 27-godišnji muškarac, državljanin Bosne i Hercegovine. U njegovom vozilu nalazila su se još dvojica putnika, takođe državljani BiH – muškarac star 48 godina i 21-godišnji mladić, obojica nastanjena u Minhenu.

Vozač "renoa" namjeravao je da skrene lijevo u ulicu Maks-Dijamand. U trenutku kada se na semaforu upalilo zeleno svjetlo za skretanje došlo je do jakog sudara sa "poršeom" koji je dolazio iz suprotnog pravca.

Filmreifer Unfall in München: Renault wird mittig zerrissen, Porsche überschlägt sich mehrmalshttps://t.co/MDMH2XPSQK — tz (@tzmuenchen)November 30, 2025

Policija je navela da je vozaču "poršea" na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. Od siline udara "porše" se prevrnuo i završio na krovu, dok je "reno" potpuno uništen. Svi učesnici u nesreći, osim vozača "poršea", zadobili su povrede.

Žena suvozač iz "poršea" i vozač "renoa" hitno su prevezeni u bolnicu. Nažalost, dvojica putnika iz "renoa" (48 i 21 godina) zadobili su teške povrede opasne po život, od kojih su preminuli tokom večeri u bolnici. Prema nezvaničnim informacijama, nesrećni putnici su te večeri krenuli na zajedničku večeru, prenosi "Fenix magazin".

Policija je na licu mjesta oduzela vozačku dozvolu devetnaestogodišnjem vozaču "poršea", a oba vozila su zaplijenjena radi detaljnog vještačenja.