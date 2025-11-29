logo
Teška saobraćajna nesreća u Laktašima: Poginuo mladić (24)

Autor Dragana Božić
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas u Laktašima poginuo je mladić V.K. (24) iz Laktaša, rečeno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

U Laktašima poginuo mladić Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nesreća se dogodila noćas oko 3 časa, kada je automobil “mercedes” kojim je upravljao navedeni vozač sletio sa puta.

Srpskainfo saznaje da je automobil nakon slijetanja udario u parkirani kamion.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka je rečeno da je uviđaj obavio dežurni tužilac zajedno sa policijskim službenicima PS Laktaši

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja na utvrđivanju okolnosti saobraćajne nesreće.

(Mondo)

