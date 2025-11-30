Teška saobraćajna nesreća na auto-putu "Miloš Veliki": Stradali dijete i muškarac, a ženi se bore za život

Dijete i muškarac smrtno su stradali u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu "Miloš Veliki", dok je žena teško povrijeđena, rečeno je u policiji.

Saobraćajna nesreća dogodila se oko jedan sat poslije ponoći na auto-putu u smjeru ka Čačku, na dijelu mosta na Savi.

RTS javlja da je došlo do sudara putničkog automobila i autobusa.

Iz Hitne pomoći su rekli da su ekipe na licu mjesta samo mogle da konstatuju smrt djeteta, dok je dvadesettrotogodišnja žena sa teškim povredama zbrinuta u Urgentni centar, a muškarca je prevezla obrenovačka Hitna pomoć.

Nakon što je uspostavljen saobraćaj, oko četiri sata došlo je do još jedne saobraćajne nezgode na istom dijelu puta, kilometar i po prije mjesta prve nesreće, u kojoj je učestvovalo šest vozila.

Dvije osobe povrijeđene su u tom udesu i prevezene u Urgentni centar.

