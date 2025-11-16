logo
Teška saobraćajka u Srbiji: Jedna osoba poginula, teško povrijeđene majka i kćerka, a lakše otac i mlađa kćerka

Autor Dušan Volaš
Jedna osoba je poginula u sudaru u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, teško su povrijeđene majka i sedmogodišnja kćerka, a lakše povrede su zadobili otac i trogodišnja djevojčica.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 12 sati dogodila u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, prema prvim nezvaničnim informacijama sa terena, poginuo je mladić star 19 godina iz Požege, dok su četiri osobe povrijeđene, među kojima je i dvoje djece starosti osam i dvije i po godine, kao i njihovi roditelji.

"Scene na licu mjesta su zastrašujuće, vozila su smrskana. Poginuli mladić bio je u automobilu, a povređena porodica u pikapu. Vatrogasci su sjekli vozila kako bi izvukli putnike i nastradalog. Na lice mjesta su odmah stigle dve ekipe Hitne pomoći koje su povrijeđene transportovali u bolnicu, a mladić je nastradao na licu mjesta", kaže za RINU jedan od očevidaca.

Iz MUP-a je Tanjugu potvrđeno da je jedna osoba danas poginula u saobraćajnoj nesreći u mjestu Međuvršje, dok su dvije zadobile teške, a dijve lake tjelesne povrede.

Iz Opšte bolnice u Čačku je saopšteno da su majka (43) i sedmogodišnja kćerka zadobile teške povrede ekstremiteta i primljene su u jedinicu intenzivne njege.

Otac (44) je sa konstatovanim lakim povredama primljen na odjeljenje opšte hirurgije, dok je trogodišnja djevojčica sa lakim povredama primljena na odjeljenje dječije hirurgije radi daljeg praćenja i opservacije.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj dionici zaustavljen je u oba smjera. Daljom istragom biće utvrđen tačan uzrok ove teške saobraćajne nesreće.

(RINA/Srna/MONDO)

