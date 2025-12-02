logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Vatrogasci sjekli smrskana vozila: Muškarac podlegao povredama, povrijeđeno više osoba u Novom Sadu

Autor Dušan Volaš
Pedesettrogodišnji muškarac podlegao je povredama u Kliničkom centru Vojvodine nakon što je teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Novom Sadu. Jedna djevojka u teškom stanju.

Saobraćajna u centru Novog Sada Jevrejska ulica Izvor: 192_rs/instagram

Totalni haos i teška drama dogodili su se sinoć u centru Novog Sada, u Jevrejskoj ulici, u blizini Sinagoge, kada su se direktno sudarila dva automobila. Na licu mjesta vatrogasci su sjekli vozila, koja su u potpunosti smrskana, prenose mediji u Srbiji.

Kako navode iz Kliničkog centra Vojvodine, šest pacijenata je sanitetskim vozilima Službe hitne medicinske pomoći dovezeno sa teškim tjelesnim povredama.

Dvadesetčetvorogodišnja djevojka je teškog opšteg stanja sa politraumatskim povredama hospitalizovana nakon operativnog liječenja na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola.

Dvije pacijentkinje, obje imaju 25 godina, primljene su na dalje liječenje – jedna na Odjeljenje urgentne hirurgije, a druga na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. Obje su svjesne, orijentisane i hemodinamski stabilne, saopštili su iz KCV.

Dvojica mladića, 1999. i 2006. godište, sa kontuzionim i drugim tjelesnim povredama, nakon kompletne dijagnostike i ukazane medicinske pomoći, otpuštena su u stabilnom stanju na kućno liječenje.

"UKCV nastavlja da prati zdravstveno stanje hospitalizovanih pacijenata i pruža sve neophodne mjere lječenja", ističe se u saopštenju.

Tagovi

saobraćajna nesreća Srbija Novi Sad

