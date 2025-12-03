logo
Novosađani tvrde: Vozač "BMW-a" koji je usmrtio taksistu danima divljao po gradu, niko nije reagovao

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Mladić koji je kriv za nesreću u kojoj je stradao taksista u Novom Sadu je navodno u danima prije sudara divljao po gradu.

Vozač "BMW-a" koji je usmrtio taksistu danima divljao po gradu, niko nije reagovao Izvor: 192_rs/instagram

Mladić A.S. (25) izazvao je tešku saobraćajnu nesreću u ponedjeljak 1. decembra u Novom Sadu u kojoj je stradao taksista B.K, povređene su tri osobe, a prema pisanju lista "Nova S", vozač "BMW-a" je navodno u danima prije nesreće divljao po gradu. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu oglasilo se danas saopštenjem u kom je navdeno da mladiću prijeti kazna zatvora u trajanju od pet do petnaest godina.

Strašna saobraćajna nesreća dogodila se u ponedjeljak uveče u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu kada se vozač "BMW-a" kretao velikom brzinom i prešao je u suprotan smer kada je izgubio kontrolu nad vozilom i direktno se sudario sa taksi vozilom. Vozač taksija je preminuo na licu mjesta, dok je jedna žena u teškom stanju, a povrijeđene su još dvije osobe.

Vozač "BMW-a" divljao danima prije nesreće po Novom Sadu?

Nakon nesreće, vozač "BMW-a" je napustio svoj automobil i udaljio se što se i vidi na snimcima sa društvenih mreža. Građani koji su se zatekli tu su odmah prišli da pomognu povređenima u taksi vozilu.

"Taj 'BMW' već duže vrijeme dvilja gradom, a nažalost niko od nadležnih ne reaguje. Vjerovatno zato što je nečiji zaštićeni", naveli su pojedini korisnici društvenih mreža koji tvrde da su viđali taj "BMW" po Novom Sadu u danima prije nesreće.

Pogledajte snimak nakon nesreće u Novom Sadu

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:16
Saobraćajna nesreća u Novom Sadu
Izvor: Kurir.rs/TMajkić
Izvor: Kurir.rs/TMajkić

(Nova S/MONDO)

