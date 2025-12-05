Stravična nesreća u Brčkom: Poginuo pješak, udarila ga dva automobila

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Brčkom, u ulici Sarajevska, smrtno je stradao pješak na kojeg su naletjela dva motorna vozila.

Izvor: Shutterstock

Prema navodima medija, nesreća se dogodila oko 18.24 časova. Pješak je vozilom Hitne pomoći odmah transportovan u UKC Tuzla, ali je uprkos naporima ljekara, zbog preteških povreda, preminuo.

Policija Brčko distrikta je odmah izašla na lice mjesta i potvrdila da su u saobraćajnoj nezgodi učestvovala dva motorna vozila i pješak.

"Odmah nakon prijave policijski službenici su izašli na lice mjesta i utvrdili da su u saobraćajnoj nezgodi učestvovala dva motorna vozila i pješak, koji je vozilom Službe hitne medicinske pomoći prevezen u bolnicu, gdje je preminuo", navodi se u saopštenju Policije Brčko distrikta BiH.

Istovremeno je potvrđeno da je tokom dosadašnje istrage uhapšena jedna osoba koja je od ranije poznato Policiji po vršenju krivičnih djela i višestruki povratnik u vršenju teških saobraćajnih prekršaja.

Na licu mjesta izvršen je uviđaj pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH, a trenutno se vrši kriminalistička obrada i preduzimaju druge hitne istražne radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim tragičnim događajem.