Psiholog Sonja Stančić za Mondo: "U RS ne postoji prevencija u oblasti mentalnog zdravlja, bavimo se samo posljedicama"

Stigma koja prati mentalno zdravlje i slaba ili nikakva prevencija ozbiljni su problemi sa kojima se suočavamo kao društvo u vrijeme kada je očigledno pomoć potrebna sve većem broju ljudi.

Sve veći broj poziva prema “Plavom telefonu” koji je od savjetodavne linije za djecu postao linija za psihološku pomoć svima, dokaz je da stanovništvo Srpske vapi za kvalitetnom podrškom mentalnom zdravlju, prevencijom i lakšom dostupnošću zdravstvene njege.

Doktorica Sonja Stančić, psiholog, kaže da je naš zdravstveni sistem definisan kao sistem koji se bavi posljedicama, te da se najviše ulaže u tercijarni nivo zaštite koji je i najskuplji.

“Prevencija zdravlja je u svim segmentima jako loša, nedostatna i posvećuje joj se jako malo pažnje i kapaciteta, iako je i dalje najjeftiniji vid zdravstvene zaštite”, tvrdi Stančićeva.

Dodaje da ne postoji prevencija za bilo koji segment brige o mentalnom zdravlju, od najranijeg doba do duboke starosti, što dokazuje i nedostatak nacionalnog SOS broja (o čemu je Mondo pisao) za bilo koji vid podrške u zaštiti mentalnog zdravlja.

“Ono što imamo su udruženja građana koja imaju SOS brojeve. Međutim, to su udruženja građana gdje se okupi određen broj profesionalaca oko jedne teme. Najveći dio njih se finansira kroz određene donacije, od stranih organizacija i malim dijelom od lokalnih institucija. To nije institucionalno rješenje, već rješenje određene grupe građana koji su prepoznali problem u zajednici i to egzistira sada već 10 do 15 godina”, kaže Stančićeva.

Ističe da o potrebi za takvim brojem govori podatak da je "Plavi telefon" koji je namijenjen djeci koja su žrtve nasilja sada prima pozive i odraslih ljudi sa suicidalnim mislima.

“Međutim, koliko god oni i neki drugi sjajno radili, to nije trajno rješenje. To je privremeno rješenje dok ta grupa profesionalaca, entuizijasta ima kapacitet da se time bavi. Međutim, trajno rješenje mora biti institucionalno, mora biti sistem koji postoji nezavisno od volje i kapaciteta nekog pojedinca ili profesionalca, a nema ga zato što institucije nisu ovo prepoznale kao dovoljno bitan problem ili su vidjele da postoji neko privremeno rješenje i ostali smo na statusu kvo”, tvrdi Stančićeva.

Smatra da iza tog broja mora da stoji ozbiljna grupa profesionalca sa ogromnim iskustvom, te da taj SOS telefon mora da radi 24 sata kako bi u svakom momentu osoba koja ima potrebu bila u prilici da dobije adekvatnu pomoć.

Zbog političkog uređenja BiH postavlja pitanje da li se na nivou BiH može dogovoriti jedinstven SOS broj ili to mora biti na nivou entiteta, ali Stančićeva smatra da se rješenje sigurno može naći, ako postoji volja i želja.

“Sve ovo ostaje u sivoj zoni. Razlozi nisu jasni, ali su podaci poražavajući. U BiH godišnje 400 osoba izvrši samobistvo, a na ovaj broj dođe još nekoliko desetina više onih koji to pokušaju. Neki pokušaju i više puta, iz potrebe da bol koju osjećaju prekinu, ne razmišljajući da time prekidaju sopstveni život koji ne mogu vratiti”, kaže Stančićeva.

Naglašava da je povećana stopa suicida kod osoba starije životne dobi, zbog usamljenosti, osjećaja iznemoglosti, loše finansijske situacije, nemoći...

“To su veoma složena pitanja i emocionalna stanja u kom se nalaze osobe i ovih i drugih dobi, a o čemu mi nedovoljno mislimo i čime se nedovoljno bavimo. Kad neko popije previše alkohola ili tableta, narkotika ili upotrijebi vatreno oružje, mi se bavimo saniranjem posljedica po fizičko zdravlje, preporuči se naravno i psihoterapija, ali se to negdje zataška jer je u našoj kulturi sramota sve što se tiče mentalnog zdravlja. Postoji velika stigmatizacija prema osobama koje se samopovređuju ili pokušaju samoubistvo. Zato sve češće imamo recidive i složenije oblike takvog stanja”, zaključila je Stančićeva.

Zbog svega navedenog, na Svjetski dan prevencije suicida, pokrenuta je digitalna kampanja "WOW" agencije sa partnerima Info Media Group i Sigma Solutions koji su nepostojanje SOS broja za prevenciju suicida prepoznali kao bitnu temu.

