Vlada RS donijela odluku o mostu u Česmi: "Putevi Srpske" završavaju pristupne saobraćajnice, rok 20. janauar

Autor Dušan Volaš
0

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je 20. janauar rok za okončanje radova na pristupnim saobraćajnicama do mosta u banjalučkom naselju Česma.

Rok za završetak radova na moostu u Česmi 20. januar Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Stevanović je naveo da taj rok za završetak ukoliko ne bude vremenskih neprilika koji bi otežale ili usporile radove.

"Naša naredba i zahtjev prema `Putevima Srpske`, odnosno njihov zahtjev prema izvođaču radova, biće da se radovi okončaju zaključno sa pomenutim datumom", rekao je Stevanović na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Vlade Srpske.

On je naveo da će ti radovi biti povjereni na finansiranje i završetak javnom preduzeću "Putevi Srpske", jer grad Banjaluka u ovom momentu nije u stanju da ih finansira do kraja.

Stevanović je precizirao da su "Putevi" upravo na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske dobili nalog da taj posao završe.

"Oni će koliko sutra dobiti zaduženja da zajedno sa predstavnicima grada Banjaluka, izvođača radova i projektanta naprave presjek do sada urađenih radova i koliko još treba uraditi. Treba i da zaključe aneks ugovora sa izvođačem, finansiraju iz vlastitih sredstava završetak radova i konačno predaju most u Česmi na korištenje Banjalučanima", rekao je Stevanović.

Dionica kod mosta u Česmi je višestruko značajna jer je dio većeg plana koji podrazumijeva izgradnju puta prema Čelincu i Kotor Varošu, što će rasteretiti ulaz u Banjaluku sa svih strana.

Most u Česmi je ukupne dužine 175 metara, širine oko 15 metara, sa dvije saobraćajne i biciklističke trake, te dvije pješačke staze.

SRNA

