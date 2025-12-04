logo
Otvoren put ka 976,6 miliona evra: Evropska komisija odobrila Reformsku agendu BiH

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Evropska komisija pozitivno je ocijenila Reformsku agendu BiH, što je ključni korak za dobijanje 976,6 miliona evra iz okvira Instrumenta EU za reforme i rast, a isplata sredstava biće uslovljena sprovođenjem Agende.

Evropska komisija odobrila Reformsku agendu BiH Izvor: anastasiarvi/Shutterstock

Komisija je zaključila da Reformska agenda, dostavljena 30. septembra, ispunjava ciljeve uredbe o Instrumentu za rast.

Agenda definiše prioritetne reforme za ubrzanje zelene i digitalne tranzicije, jačanje razvoja privatnog sektora, zadržavanje talenata, te jačanje temeljnih prava i vladavine prava.

Sada je na BiH da potpiše i ratifikuje sporazum o instrumentu i kreditni sporazum, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Dodjela sredstava BiH, uključujući i predfinansiranje, može početi tek nakon što sporazumi stupe na snagu i nakon što se ispune svi uslovi.

Plan rasta za zapadni Balkan predstavlja Mapu puta za približavanje ekonomija zapadnog Balkana EU i predviđa šest milijardi evra za investicije u region.

Osim toga, osigurava i pripremu za pristupanje jedinstvenom tržištu, što će omogućiti građanima zapadnog Balkana da ostvare određene rane pogodnosti evropskih integracija.

Isplata sredstava biće uslovljena uspješnim provođenjem Reformske agende koja obuhvata reforme u osnovnim oblastima, kao i socio-ekonomske reforme kroz saradnju sa Evropskom komisijom.

Tagovi

reformska agenda BiH evropska komisija

Još iz INFO

