Otvoren put ka 976,6 miliona evra: Evropska komisija odobrila Reformsku agendu BiH

Evropska komisija pozitivno je ocijenila Reformsku agendu BiH, što je ključni korak za dobijanje 976,6 miliona evra iz okvira Instrumenta EU za reforme i rast, a isplata sredstava biće uslovljena sprovođenjem Agende.

Izvor: anastasiarvi/Shutterstock

Komisija je zaključila da Reformska agenda, dostavljena 30. septembra, ispunjava ciljeve uredbe o Instrumentu za rast.

Agenda definiše prioritetne reforme za ubrzanje zelene i digitalne tranzicije, jačanje razvoja privatnog sektora, zadržavanje talenata, te jačanje temeljnih prava i vladavine prava.

Sada je na BiH da potpiše i ratifikuje sporazum o instrumentu i kreditni sporazum, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Dodjela sredstava BiH, uključujući i predfinansiranje, može početi tek nakon što sporazumi stupe na snagu i nakon što se ispune svi uslovi.

Plan rasta za zapadni Balkan predstavlja Mapu puta za približavanje ekonomija zapadnog Balkana EU i predviđa šest milijardi evra za investicije u region.

Osim toga, osigurava i pripremu za pristupanje jedinstvenom tržištu, što će omogućiti građanima zapadnog Balkana da ostvare određene rane pogodnosti evropskih integracija.

Isplata sredstava biće uslovljena uspješnim provođenjem Reformske agende koja obuhvata reforme u osnovnim oblastima, kao i socio-ekonomske reforme kroz saradnju sa Evropskom komisijom.