Putin u Indiji, zaprijetio Ukrajini: "Donbas ćemo osvojiti milom ili silom"

Putin je otkrio u Indiji uslove za kraj rata u Ukrajini. Zaprijetio im je da će milom ili silom zauzeti Donbas.

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin je u velikom intervjuu za "India Today" govorio o uslovima za kraj rata u Ukrajini. On se nalazi u dvodnevnoj službenoj posjeti Indiji kod premijera Indije Narendra Modija.

Ruski predsjednik smatra da je NATO pakt prijetnja i Evropi i Rusiji. Objasnio je da je Alijansa ugrozila bezbjednost Rusije, a otkrio je i kakvi su planovi Moskve po pitanju određenih teritorija u Ukrajini, prije svega Donbasa.

"Ruska Federacija će silom zauzeti cijeli ukrajinski region Donbas, ako se ne povuče ukrajinska vojska", zaprijetio je ruski predsjednik.

Potom je komentarisao i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Optužio ga je da radi u korist male interesne grupe u vrhu Ukrajine.

"Kada je ovaj gospodin došao na vlast, objavio je da će uraditi sve za mir i po svaku cijenu, koristeći svako sredstvo. Sada mi drugačije gledamo na stvari.

On prati isti šablon svojih prethodnika, stavlja interes male nacionalističke grupe, uglavnom radikalnih nacionalista, ispred interesa javnosti. On više brine o njima nego o naciji", objasnio je ruski predsjednik svoje stavove, prenosi "Skaj Njuz".

Danas je procurio transkript telefonskog razgovora evropskih lidera. Nakon toga je predsjednik Francuske Emanuel Makron navodno izjavio da će "Sjedinjene Američke Države izdati Ukrajinu" po pitanju mirovnog pregovora o kraju rata u Ukrajini, ali je ubrzo Kancelarija francuskog predsjednika to demantovala.

Da podsetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova.