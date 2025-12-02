Razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsjednika Donalda Trampa Džaredom Kušnerom počeo je danas u Kremlju.

Izvor: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsjednika Donalda Trampa Džaredom Kušnerom počeo je danas u Kremlju, prenijela je agencija RIA.

Agencija navodi da uz Putina rusku delegaciju čine i dvojica njegovih savjetnika, Kiril Dimitrijev i Jurij Ušakov.

Američka delegacija trebalo bi da predstavi Putinu izmijenjen mirovni plan, koji je sa 28 sveden na 19 tačaka, a sastanak u Moskvi održava se nakon dvije nedjelje intenzivne diplomatije oko Trampovog plana, uključujući dvije runde pregovora između SAD i Ukrajine.

U galeriji pogledajte fotografije sastanka Putina sa Vitkofom i Kušnerom u Kremlju:

Vidi opis Počeo sastanak Putina sa Vitkofom i Kušnerom: Ruski predsjednik odmah zaprijetio Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kristina Kormilitsyna / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Rat u Ukrajini ušao je u 1.378. dan. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je ranije danas da ta zemlja ne namjerava da ratuje sa evropskim zemljama, ali da je, ako Evropa započne rat spremna na to "odmah", kao i da Moskva, ako dođe do tog rata, uskoro neće imati "nikoga s kim da pregovara".

"Evropske zemlje su uznemirene što su isključene iz pregovora o Ukrajini. Ali niko ih nije isključio, one su same sebe isključile", rekao je novinarima Putin, prenio je TASS.

Ruski predsjednik je naglasio i da Evropa nema mirovnu agendu već da je na strani rata kao i da dalje živi u iluziji da će nanijeti strateški poraz Rusiji, iako shvata da je to nemoguće.

"Rusija dozvoljava Evropskoj uniji da se vrati pregovorima o ukrajinskom pitanju ako se uzmu u obzir realnosti na terenu", istakao je Putin i naglasio da su se Evropljani samoinicijativno povukli iz pregovora, usvojviši tezu o "strateškom porazu Rusije"

Istovremeno, Putin je nazvao evropske prijedloge o mirovnom planu američkog predsednika Donalda Trampa neprihvatljivim.

"Sve promjene koje Evropa predlaže u mirovnom planu su u cijelu ka blokiranju procesa", rekao je Putin i istakao da EU ujedno želi da optuži Rusiju za remećenje mirovnog sporazuma o Ukrajini. Putin je napomenuo da Rusija djeluje hirurški precizno u Ukrajini i da to "nije rat u pravom smislu te riječi", ali da će, ako Evropa napadne, stvari biti drugačije.

Dodao je i da bi Rusija mogla da "odsiječe Ukrajinu od mora" ako Kijev nastavi sa piraterijom protiv ruskih brodova, navodi Raša Tudej. Kao odgovor na napade na tankere u Crnom moru, Rusija će, ističe Putin, intenzivirati udare na ukrajinske luke i brodove koji u njih pristaju.

(RTV/MONDO)