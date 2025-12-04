"Pala zbog istrage o milionskoj prevari": Federika Mogerini podnijela ostavku

Federika Mogerini iznenada je podnijela ostavku na mjesto rektora Koledža Evrope nakon što je obuhvaćena istragom o mogućem namještanju tendera i favorizovanju u projektu vrijednom milione evra.

Izvor: Olivier Matthys/EPA

Federika Mogerini, bivša šefica diplomatije EU, podnela je ostavku na mjesto rektora Koledža Evrope nakon što je osumnjičena u istrazi o prevari u vezi sa navodnim favorizovanjem u diplomatskoj obuci koju je finansirala EU.

U saopštenju nakon sastanka Izvršnog komiteta Koledža u četvrtak, ona je rekla: "U skladu sa najvećom strogošću i pravednošću sa kojom sam uvijek obavljala svoje dužnosti, danas sam odlučila da podnesem ostavku na mjesto rektora."

Ova izjava dolazi dan nakon što je visoki zvaničnik EU Stefano Sanino rekao da će se penzionisati krajem decembra, kako je prvi objavio Euraktiv, nakon što je takođe osumnjičen u istrazi. On je šef Generalnog direktorata Komisije za Bliski istok, Sjevernu Afriku i Zaliv.

Istraga u toku

Istraga, koju vodi tužilac EU, fokusira se na jednogodišnji ugovor dodijeljen Koledžu Evrope u okviru tendera za pokretanje nove akademije za obuku mladih nacionalnih diplomata i službenika EU za buduće uloge koje predstavljaju Evropu u inostranstvu. Tužioci sumnjaju da su se Koledž i diplomatska služba EU dogovarali kako bi nepravilno usmjerili sredstva EU ka projektu.

Tužioci sumnjaju da su se, tokom 2021–22. godine, Koledž i diplomatska služba EU možda dogovarali kako bi nepravilno usmjerili sredstva EU ka projektu, uključujući i navodno unapred obavještavanje Koledža o tenderu. Tender je formalno otvoren za univerzitete širom Evrope. Mogerini se i dalje smatra nevinom dok istraga traje.

"Imam puno poverenje u pravosudni sistem i vjerujem da će se utvrditi ispravnost postupaka Koledža", rekla je Mogerini u saopštenju nakon što je puštena iz pritvora, dodajući da će ponuditi "punu saradnju vlastima".

Mogerini je rektor Koledža Evrope od 2020. godine, nadgledajući njegove kampuse u Brižu, Varšavi i Tirani. Takođe je preuzela ulogu direktorke diplomatske akademije 2022. godine, poziciju koju su vlade EU učinile trajnom 2024. godine, finansirajući je sa 1,7 miliona evra godišnje.

Predsjednik Koledža Evrope Herman van Rompej, koga je kontaktirao Euraktiv, odbio je da komentariše i istakao da nije dao intervju šest godina.