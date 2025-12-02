logo
Skandal u Briselu: Privedena Federika Mogerini, pod istragom i bivši generalni sekretar EEAS

Skandal u Briselu: Privedena Federika Mogerini, pod istragom i bivši generalni sekretar EEAS

Autor Dušan Volaš
2

Istraga o pronevjeri sredstava u Evropskoj službi za spoljne poslove (EEAS) dobila je svoj epilog nakon što su mediji javili da je u sklopu akcije privedena i bivša visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost, Federika Mogerini, javio je list "Soir".

Epilog racije u EEAS: Među privedenima i Federika Mogerini Izvor: Sebastian Christoph Gollnow / AFP / Profimedia

Iako zvanične potvrde o privođenju Mogerinijeve još nema, pozivajući se na policiju list "Eho" je javio da je priveden i Stefan Sanino, bivši generalni sekretar EEAS. Priveden je i zamjenik direktora Evropskog koledža u Brižu.

Kancelarija evropskog javnog tužioca (EPPO) potvrdila je da je izvršen pretres sjedišta EEAS u Briselu, prostorija Evropskog koledža u Brižu, kao i kuća osumnjičenih, te da je u akciji privedeno ukupno troje ljudi.

Privedeni su osumnjičen za pronevjeru novca povezanog sa finansiranjem obuke za nižerangirane diplomate.

Tužioci sumnjaju na malverzacije na tenderu kojim je Koledž dobio devetomjesečni mandat za sprovođenje obuke u članicama EU tokom 2021. i 2022. godine.

Ah

Pa njih sve treba pohapsiti

zole

Ova je mala maca za Ursulu fon de Lajen

