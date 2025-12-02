Skandal u Briselu: Privedena Federika Mogerini, pod istragom i bivši generalni sekretar EEAS

Istraga o pronevjeri sredstava u Evropskoj službi za spoljne poslove (EEAS) dobila je svoj epilog nakon što su mediji javili da je u sklopu akcije privedena i bivša visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost, Federika Mogerini, javio je list "Soir".

Izvor: Sebastian Christoph Gollnow / AFP / Profimedia

Iako zvanične potvrde o privođenju Mogerinijeve još nema, pozivajući se na policiju list "Eho" je javio da je priveden i Stefan Sanino, bivši generalni sekretar EEAS. Priveden je i zamjenik direktora Evropskog koledža u Brižu.

Kancelarija evropskog javnog tužioca (EPPO) potvrdila je da je izvršen pretres sjedišta EEAS u Briselu, prostorija Evropskog koledža u Brižu, kao i kuća osumnjičenih, te da je u akciji privedeno ukupno troje ljudi.

Privedeni su osumnjičen za pronevjeru novca povezanog sa finansiranjem obuke za nižerangirane diplomate.

Tužioci sumnjaju na malverzacije na tenderu kojim je Koledž dobio devetomjesečni mandat za sprovođenje obuke u članicama EU tokom 2021. i 2022. godine.