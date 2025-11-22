Sedam zemalja, jedan pobednik: Ovo je najbolji božićni vašar u Evropi

Porodica iz Australije proputovala je Evropu u potrazi za savršenim božićnim vašarom.

Izvor: shutterstock/ilolab

Božićni vašari oduševljavaju prazničnom atmosferom.

Nude lokalne poslastice i rukotvorine.

Najljepše su mirne i manje posjete.

Porodica iz Australije odlučila je da zamijeni ljeto za snijeg i otputuje kroz sedam evropskih zemalja kako bi doživjela pravu božićnu čaroliju. Tradicionalni vašari su im ponudili ne samo svjetlucave lampice i ukrase, već i mirišljave delicije iz svakog kraja - od njemačkog feuerzangenbowle punča sa gorenjem šećera, preko praških kobasica, pa do mađarskog langoša. Djeca su posebno uživala u čokoladom prekrivenom voću, dok su odrasli upijali arome kuvanog vina i svježe pečenih jela, piše "Bi-Bi-Si".

Najveći gradovi poput Londona i Praga bili su prepuni ljudi, što je porodicu naučilo da dolazi rano ili da se deli na grupe kako bi stigli sve da probaju. Gužve su ponekad bile toliko velike, da je bilo nemoguće pronaći sto, pa su jeli stojeći. Uz sve to, svaka destinacija nudila je specifične lokalne poslastice i rukotvorine koje su mogli da ponesu kao suvenire i uspomene.

Međutim, pravo iznenađenje došlo je u Luksemburgu, mirnoj prestonici koja je, za razliku od velikih metropola, pružala osjećaj prazničnog mira i intimnosti. Grad je prepun svjetlećih ukrasa, sa festivalom Winterlights koji je pretvorio ulice u zimsku bajku.

Porodica je prvi put tokom putovanja mogla da se opusti, šeta bez guranja i uživa u svakom trenutku, dok su prodavci sa osmijehom dijelili svoje rukotvorine i pozivali ih da probaju još poslastica.

Porodica se vratila kući ne samo sa punim stomacima i torbama ukrasa, već i sa uspomenama koje će zauvek pamtiti. Prava čarolija Božića u Evropi krije se u malim, skrivenim mestima, daleko od gomile turista.