Sijarto poručio u Banjaluci: Loš vic je da je Ukrajina spremnija za EU nego zemlje Zapadnog Balkana

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto kazao je danas u Banjaluci da je “loš vic da je Ukrajina spremnija za članstvo u Evropskoj uniji nego zemlje Zapadnog Balkana”.

Izvor: Borislav Zdrnja/Srna

“Zemlje Zapadnog Balkana su spremne i mogle bi da obezbijede ekonomski razvoj za EU, a Ukrajina donosi sa sobom samo opasnost, rat i ukrajinsku mafiju. To bi EU mogla da dobije od njih. Nemoguće je da u Briselu smatraju da je Ukrajina spremnija za članstvo nego zemlje Zapadnog Balkana”, rekao je Sijarto.

Sijarto je istakao da su za Mađarsku stabilnost i mir na Zapadnom Balkanu od prvog interesa za nacionalnu bezbjednost.

“Kod našeg istočnog susjeda se vodi rat, tako da bi destabilizacija na jugu mogla da ima tragične posljedice za nacionalnu bezbjednost Mađarske. Mađarska vodi odgovornu dobrosusjedsku politku u okviru koje činimo sve da se na Zapadnom Balkanu očuva stabilnost i mir”, naveo je mađarski ministar.

Kao uspješnim ocijenio je dosadašnji projekat podrške poljoprivredi u Republici Srpskoj za šta je obezbijeđeno 10 miliona forinti za male i srednje presuzetnike S, a 14 miliona forinti je vrijednost poljoprivredne opreme koju su u Srpskoj nabavili od mađarskih proizvođača.

Poručio je da će Mađarska nastaviti sa podrškom poljoprivredi u RS i da će pokrenuti novi program vrijedan četiri milijarde foritni u okviru kojeg mali i srednji preduzetnici mogu da kupuju poljoprivrednu opremu u Mađarskoj.

Takođe, najavio je saradnju u visokom školstvu, pa će od iduće godine Mađarska obezbijediti 50 stipendija za studente iz Republike Srpske koji žele da se upišu na univerzitete u Mađatrskoj.

Njemu je danas na Univerzitetu u Banjaluci uručen počasni doktorat.

“Velika čast što mi je danas uručena na Univerzitetu u Banjaluci. To priznanje je ne samo meni lično, nego i svima koji su dali diprinos za produbljivanje prijateljstva i saradnje između nas na osnovu međusobnog poštovanja”, kazao je Sijarto.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je poručio da Srbi i Mađari pišu najbolje stranice istorije.

Izazio je zahvalnost što su aktuelne vlasti Mađarske prepoznale, čule i razgovarale sa predstavnicima iz Srpske, i ponovio koliko je za njega značila rečenica iz Budimpešte upućena Briselu “razgovarajte sa ljudima, ne o ljudima”.

“Moram ti reći prijatelju da smo i mi veoma ponosni što si tu među nama i što si prepoznao šta su Univerzitet i RS učinili prema čovjeku koji razumije, vjeruje i isporučuje najbolje u poslu kojim se bavi”, kazao je Dodik obraćajući se Sijartu.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin i resorni ministar Siniša Karan su naveli da je ovo velika čast i važan dan za univerzitet u godini kada proslavlja 50. godišnjicu.