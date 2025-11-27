Sijartu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin uručio je danas počasni doktorat ministru inostranih poslova i trgovine Mađarske Peteru Sijartu.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Gajanin je istakao da je Sijarto tokom svoje političke karijere ostao dosljedan principima suvereniteta, ravnopravnosti i saradnje, te da njegov pristup spoljnoj politici karakteriše jasna vizija, odlučnost i iskrena posvećenost miru i stabilnosti regiona.

"Upravo je ta dosljednost doprinijela da Mađarska i Republika Srpska izgrade odnose koji se temelje na uzajamnom poštovanju, otvorenosti i zajedničkom radu na konkretnim projektima", rekao je Gajanin na ceremoniji uručenja doktorata.

On je naglasio da je ponosan što je Univerzitet u Banjaluci dio te saradnje, koja se ogleda u podršci obrazovanju, istraživanju i naučnim inicijativama važnim za razvoj.

"Sijarto je prepoznao značaj ulaganja u znanje i mlade, kao i ulogu Univerziteta kao nosioca progresa u svakom društvu", rekao je Gajanin.

Gajanin je poručio da mađarski šef diplomatije danas postaje dio velike akademske porodice Univerziteta u Banjaluci.

"U naše ime, čestitam mu na ovom prestižnom priznanju i zahvaljujem na svemu što je učinio, i što čini za naše studente, našu akademsku zajednicu i Republiku Srpsku", rekao je Gajanin.

Univerzitet u Banjaluci dodjeljuje počasne doktorate istaknutim ličnostima zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u različitim oblastima. Do sada je dodijeljeno 14 ovih prestižnih priznanja.