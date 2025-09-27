Sijarto optužio hrvatsku vladu da profitira od rata u Ukrajini

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ponovo je optužio hrvatsku vladu da želi da profitira od rata u Ukrajini i da stekne monopol na snabdijevanju naftom Mađarske i Slovačke.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Sijarto je na Fejsbuku naveo da je Hrvatska značajno povećala tranzitne takse za transport nafte od početka rata i da sada pokušava da spriječi Mađarsku da kupuje rusku naftu. Dodao je i da Jadranski naftovod ne može pouzdano obezbijediti potrebne količine za Mađarsku i Slovačku.

On je juče izjavio da Hrvatska iskorištava kriznu situaciju i nameće dodatne troškove, dok mađarska vlada, kako je naglasio, neće dozvoliti da to utiče na smanjenje cijena komunalnih usluga.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković odbacio je optužbe, ističući da Hrvatska nije „ratni profiter“, već „dobar i pošten susjed“.

(MONDO)