Iako je Helez zabranio: Sijarto sletio u Banjaluku, dobija počasni doktorat

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto stigao je na banjalučki aerodrom gdje ga je dočekao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Iako je Helez zabranio: Sijarto sletio u Banjaluku, dobija počasni doktorat Izvor: RTRS vijesti, YouTube

Sijartu će danas biti uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci.

Svečanost će biti upriličena u 10.00 časova u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banjaluci.

Univerzitet u Banjaluci dodjeljuje počasne doktorate istaknutim ličnostima iz zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u različitim oblastima, a do sada je dodijeljeno 14 ovih prestižnih priznanja, prenosi Srna.

Podsjetimo, ministar odbrane u Savetu ministara Bosne i Hercegovine, Zukan Helez, objavio je juče da je odbio da da saglasnost za slijetanje vojnog aviona Mađarske na Aerodrom Banjaluka.

Kako je dodao, Mađarska nije dostavila nikakvo jasno objašnjenje zašto ministar inostranih poslova dolazi baš vojnim avionom.

