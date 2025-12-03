Istraga potresa Evropsku službu za spoljne poslove: Stefano Sanino podnio ostavku nakon ispitivanja

Generalni direktor odjeljenja EU za Bliski istok, sjevernu Afriku i Persijski zaliv Stefano Sanino, osumnjičen za korupciju, podnio je ostavku, javio je portal "Juraktiv" pozivajući se na njegovo pismo.

Izvor: NICOLAS TUCAT / AFP / Profimedia

Kancelarija evropskog javnog tužilaštva potvrdila je ranije da je izvršen pretres u sjedištu Evropske službe za spoljne poslove i da su pritvorene tri osobe.

Jedna od njih je bivši visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federika Mogerini, koja je kasnije puštena iz pritvora.

Sanino je potvrdio da je ispitivan o događajima iz perioda kada je obavljao funkciju generalnog sekretara EESA, navodi se u izvještaju.