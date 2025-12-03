logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istraga potresa Evropsku službu za spoljne poslove: Stefano Sanino podnio ostavku nakon ispitivanja

Istraga potresa Evropsku službu za spoljne poslove: Stefano Sanino podnio ostavku nakon ispitivanja

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Generalni direktor odjeljenja EU za Bliski istok, sjevernu Afriku i Persijski zaliv Stefano Sanino, osumnjičen za korupciju, podnio je ostavku, javio je portal "Juraktiv" pozivajući se na njegovo pismo.

Stefano Sanino podnio ostavku Izvor: NICOLAS TUCAT / AFP / Profimedia

Kancelarija evropskog javnog tužilaštva potvrdila je ranije da je izvršen pretres u sjedištu Evropske službe za spoljne poslove i da su pritvorene tri osobe.

Jedna od njih je bivši visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federika Mogerini, koja je kasnije puštena iz pritvora.

Sanino je potvrdio da je ispitivan o događajima iz perioda kada je obavljao funkciju generalnog sekretara EESA, navodi se u izvještaju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

EU pronevjera korupcija ostavka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ