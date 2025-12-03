Mogerini puštena iz pritvora: Podignuta optužnica za zloupotrebu sredstava

Rektor Koledža Evrope Federika Mogerini i bivši generalni sekretar Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) Stefano Sanino optuženi su za zloupotrebu sredstava EU, saopšteno je iz Kancelarije evropskog javnog tužioca.

Izvor: YouTube/Printscreen/ European Commission

U saopštenju se navodi da je za zloupotrebu sredstava optužen i zamjenik Mogerinijeve, koja je ranije bila na funkciji visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost.

Kancelarija je juče potvrdila da je izvršen pretres u sjedištu EEAS, te da je privedeno troje ljudi. Istraga se sprovodi u vezi sa pronevjerom sredstava iz programa EU za obuku nižerangiranih diplomata.

Mogerini je jutros puštena iz pritvora, nakon što je ranije privedena zbog sumnje da je izvršila pronevjeru, javila je italijanska novinska agencija AGI.

(Srna)