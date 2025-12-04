Tinejdžer (18) nožem napao policajca nasred ulice u Splitu: Poznato u kakvom je stanju, oglasio se i Plenković

Ljekari Kliničko-bolničkog centra Split saopštili su da je zdravstveno stanje policajca koji je sinoć izboden u splitskom naselju Bilice, i dalje izuzetno teško i on se nalazi u životnoj opasnosti.
Načelnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje dr. Toni Kljaković Gašpić rekao je da je policajac zadobio više ubodnih rana po grudnom košu i stomaku.
"Radi se o pacijentu sa višestrukim ubodnim ranama. Hirurški je zbrinut i trenutno se nalazi u jedinici intenzivne njege. U dosta je teškom stanju, životno ugrožen", izjavio je Kljaković Gašpić, dodajući da je policajac u indukovanoj komi.
Napadnut pred kraj smjene
Do napada je došlo sinoć oko 22:45 časova. Policajac je bio u na dužnosti, ali u civilu i pred sam kraj smjene oštrim predmetom ga je napao nepoznati muškarac. Oko 23:15 transportovan je u bolnicu, gdje mu je odmah pružena medicinska pomoć.
Zbog težine povreda, ljekari su potvrdili da su oštećeni organi na više sistema.
Uhapšen 18-godišnjak sa psihičkim problemima
Pod policijskim nadzorom se nalazi 18-godišnji mladić za koga se sumnja da je počinio napad, a prema prvim informacijama, on ima ozbiljne psihičke probleme. Jedna od verzija koju policija ispituje jeste da je policajac bio nasumična žrtva.
Kriminalistička istraga je u toku.
Podrška od kolega
Iz policije je upućena poruka podrške ranjenom kolegi i njegovoj porodici:
"Nadamo se oporavku našeg kolege. Uz njega smo i uz njegovu porodicu u ovim teškim trenucima."
U zvaničnom saopštenju je navedeno:
"Jedna osoba je privedena i nalazi se pod nadzorom policije. Obavljen je uviđaj pod rukovodstvom zamjenice županijskog državnog tužioca."
Premijer Hrvatske osudio napad
Napad su osudili i premijer Hrvatske Andrej Plenković i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.
Plenković je poručio:
"Izražavamo žaljenje zbog ranjavanja policajca i nadamo se njegovom oporavku. Osuđujemo napad i očekujemo da policija rasvijetli slučaj."
Božinović je dodatno upozorio na neprimjerene reakcije na društvenim mrežama:
"Molim da pokažemo obzir i odgovornost. Objave nekome mogu biti zabava, a drugome - okidač.“
(Index.hr/Mondo)