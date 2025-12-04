Tinejdžer (18) nožem napao policajca nasred ulice u Splitu: Poznato u kakvom je stanju, oglasio se i Plenković

Ljekari Kliničko-bolničkog centra Split saopštili su da je zdravstveno stanje policajca koji je sinoć izboden u splitskom naselju Bilice, i dalje izuzetno teško i on se nalazi u životnoj opasnosti.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Načelnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje dr. Toni Kljaković Gašpić rekao je da je policajac zadobio više ubodnih rana po grudnom košu i stomaku.

"Radi se o pacijentu sa višestrukim ubodnim ranama. Hirurški je zbrinut i trenutno se nalazi u jedinici intenzivne njege. U dosta je teškom stanju, životno ugrožen", izjavio je Kljaković Gašpić, dodajući da je policajac u indukovanoj komi.

Napadnut pred kraj smjene

Do napada je došlo sinoć oko 22:45 časova. Policajac je bio u na dužnosti, ali u civilu i pred sam kraj smjene oštrim predmetom ga je napao nepoznati muškarac. Oko 23:15 transportovan je u bolnicu, gdje mu je odmah pružena medicinska pomoć.

Zbog težine povreda, ljekari su potvrdili da su oštećeni organi na više sistema.

Uhapšen 18-godišnjak sa psihičkim problemima

Pod policijskim nadzorom se nalazi 18-godišnji mladić za koga se sumnja da je počinio napad, a prema prvim informacijama, on ima ozbiljne psihičke probleme. Jedna od verzija koju policija ispituje jeste da je policajac bio nasumična žrtva.

Kriminalistička istraga je u toku.

Podrška od kolega

Iz policije je upućena poruka podrške ranjenom kolegi i njegovoj porodici:

"Nadamo se oporavku našeg kolege. Uz njega smo i uz njegovu porodicu u ovim teškim trenucima."

U zvaničnom saopštenju je navedeno:

"Jedna osoba je privedena i nalazi se pod nadzorom policije. Obavljen je uviđaj pod rukovodstvom zamjenice županijskog državnog tužioca."

Premijer Hrvatske osudio napad

Napad su osudili i premijer Hrvatske Andrej Plenković i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

Plenković je poručio:

"Izražavamo žaljenje zbog ranjavanja policajca i nadamo se njegovom oporavku. Osuđujemo napad i očekujemo da policija rasvijetli slučaj."

Božinović je dodatno upozorio na neprimjerene reakcije na društvenim mrežama:

"Molim da pokažemo obzir i odgovornost. Objave nekome mogu biti zabava, a drugome - okidač.“

(Index.hr/Mondo)