Završen protivdiverzioni pregled škole u Banjaluci, dojava o bombi bila lažna

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
- Nakon dojave o bombi u Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Banjaluci, policija je obavila protivdiverzioni (PDZ) pregled te je utvrđeno da nema bezbjednosnih prijetnji i da je dojava bila lažna.

Dojava o bombi u školi Branko Radičević lažna Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Bomba je prijavljena danas 5. decembra oko 13.20 putem telefona.

Nakon dojave, policijski službenici PU Banjaluka izvršili su evakuaciju učenika i zaposlenih OŠ "Branko Radičević" u Banjaluci.

"Nepoznato lice prijavilo je da je u navedenoj osnovnoj školi postavljena bomba", rekli su za "Nezavisne novine" iz PU Banjaluka.

Kako dodaju, policijski službenici postupili su po navedenoj prijavi u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom.

(Mondo)

