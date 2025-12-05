Osumnjičeni za pad nadstrešnice uhapšen u Hrvatskoj

Uhapšen je G. R. u Hrvatskoj, po potjernici koju su izdali nadležni organi Republike Srbije.

Jedan od osumnjičenih u predmetu Tužilaštva za organizovani kriminal u istrazi finansijskih tokova u vezi sa padom nadstrešnice u Novom Sadu uhapšen je 1. novembra u Hrvatskoj, potvrđeno je RTS-u u tom tužilaštvu. Informaciju je potvrdilo i Ministarstvo pravde.

Ministarstvo pravde Srbije podnijelo je molbu Hrvatskoj za izručenje Gorana Rosića, koji jedini nije saslušan u predmetu u vezi sa padom nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu.

Rosić, jedan od osumnjičenih u slučaju finansiranja projekta rekonstrukcije pruge Novi Sad-Subotica, uhapšen je 1. novembra u Hrvatskoj po potjernici Srbije, a srpsko Ministarstvo pravde je 12. novembra podnijelo molbu za njegovo izručenje, prenose beogradski mediji.

Iz Ministarstva za Tanjug navode da je Rosiću nakon hapšenja određen ekstradicioni pritvor odlukom Županijskog suda u Slavonskom Brodu, a da je Ministarstvo u najkraćem roku po prijemu zvaničnog obavještenja o hapšenju, podnijelo 12. novembra Hrvatskoj molbu za izručenje Rosića u skladu sa bilateralnim sporazumom o izručenju.

Rosić, odgovorno lice "TEKO", koji faktički upravlja i privrednim društvima "Pro+Servis centar", "Bambino šuz" i "Zevas", jedan je od osumnjičenih u postupku protiv više osoba koji se vodi zbog sumnje da su vršenjem koruptivnih krivičnih djela prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske željezničke pruge na relaciji Novi Sad-Subotica-državna granica /Kelebija/", oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara.

RTS je javio da je ovo lice, koje je uhapšeno u Hrvatskoj početkom novembra, bilo u bjekstvu i jedini je koji u predmetu u vezi sa padom nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu nije saslušan.

