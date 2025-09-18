Goranu Vesiću određen kućni pritvor: Oglasio se Viši sud u Novom Sadu

Viši sud u Novom Sadu odredio je Goranu Vesiću kućni pritvor uz elektronski nadzor, zabranu korišćenja telefona i interneta i primanja drugih lica u stan, u trajanju od tri mjeseca.

Viši sud u Novom Sadu odbio je prijedlog tužilaštva da odredi pritvor za 13 osumnjičenih u slučaju koji se vodi zbog pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine kada je poginulo 16 osoba, a jedna osoba teško povrijeđena i Goranu Vesiću odredio kućni pritvor, a za 12 osoba tu meru produžio za tri mjeseca.

Sud je Vesiću odredio kućni pritvor uz primjenu elektronskog nadzora uz zabranu korišćenja telefona i interneta i primanja drugih lica u stan u trajanju od tri mjeseca, saopšteno je iz tog suda.

Takođe, sud je u odnosu na Anitu Dimoski, Jelenu Tanasković, Nebojšu Šurlana, Slobodana Naumovića, Ljiljanu Milić Marković, Marinu Gavrilović, Dejana Todorovića, Milana Jelkića, Zoricu Slavković Marjanović, Dušana Jankovića, Milana Spremića i Jasnu Stojiljković Milić za tri mjeseca produžio trajanje mere zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora, uz zabranu korišćenja telefona i interneta i primanja drugih lica u stan.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je prije dva dana podiglo optužnicu protiv 13 osoba među kojima je i Vesić, a kada je sudu predložilo da im svima odredi pritvor.

Podignutom Optužnicom oni se terete za krivična djela kojima je omogućena upotreba javnog objekta – stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu, krila B, iako su u toku bili građevinski radovi i za koji objekat nije izdata upotrebna dozvola, zbog krivičnog djela u vezi sa prethodnim neodržavanjem konstrukcije objekta stanične zgrade, zbog krivičnih djela u fazi projektovanja i izvođenja radova prilikom renoviranja stanične zgrade Željezničke stanice u Novom Sadu.

Protiv Vesića, bivšeg ministra Tomislava Momirovića i još nekoliko osoba je pokrenuta i istraga zbog sumnje da su vršenjem koruptivnih krivičnih djela prilikom projekta

"Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad- Subotica-državna granica (Kelebija)", oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara.

I u tom predmetu je Vesiću određen kućni pritvor.

