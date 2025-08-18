Goran Vesić hitno operisan: Zdravstveno stanje mu se naglo pogoršalo

Goran Vesić je hitno operisan.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić tokom noći je podvrgnut hitnoj reoperaciji zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, rekao je njegov brat Zoran Vesić.

"Zbog postoperativnih komplikacija, zdravstveno stanje mog brata Gorana je naglo pogoršano, zbog čega je tokom noći urađena hitna reoperacija. Njegovo trenutno stanje je stabilno i nalazi se u intenzivnoj nezi. Sve informacije o njegovom zdravstvenom stanju davaće samo porodica", naveo je Zoran Vesić.

(MONDO)