Bivšim ministrima Momiroviću i Vesiću mjera pritvora preinačena u kućni pritvor

Autor Nikolina Damjanić
2

Viši sud u Beogradu zamijenio je mjeru pritvora kućnim pritvorom bivšim ministrima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću.

Momirovbić i Vesić u kućnom pritvoru Izvor: Kurir/Marko Karović/Antonio Ahel/ATAIMAGES

Momiroviću i Vesiću je najpre bio određen pritvor do 30 dana, ali je tu odluku sud preinačio i odredio im kućni pritvor.

Oni su osumnjičeni da su zajedno sa ostalim uhapšenima, vršenjem koruptivnih krivičnih djela prilikom projekta "Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske željezničke pruge na relaciji Novi Sad- Subotica-državna granica (Kelebija)", oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara.

Kako je navedeno ranije u saopštenju tužilaštva, zaključivanjem Aneksa 1 Komercijalnog ugovora, Sporazuma 1, te Aneksa 2, 3 i 4 Komercijalnog ugovora osumnjičeni Momirović, Vesić, Dimoski, Šurlan i Katanić su omogućili da izvođač ''CRIC - CCCC'' prema finansijeru i investitoru do sada ukupno fakturiše vrednost izvedenih radova na projektu u iznosu od 1.214.100.460,43 dolara, kao i da izvede dodatne radove za koje je preuzeta obaveza naknadnog plaćanja po fakturisanju u vrednosti od 64.258.060,00 dolara.

Na taj način su, kako se sumnja, izvođaču ''CRIC - CCCC'' pribavili imovinsku korist, u do sada utvrđenoj vrijednosti od najmanje 18.759.287 dolara, a budžetu Republike Srbije nanijeli štetu u iznosu od 115.558.520,43 američkih dolara, koji predstavlja razliku između preuzetih finansijskih obaveza za budžet Republike Srbije i ugovorne cijene iz Komercijalnog ugovora.

(MONDO)

Goran Vesić Tomislav Momirović

Hmm

Zbog te tvoje sujete pasces sa vlasti do godisnjice.

Pravda

Možda bi mogli i 3 očenaša i 2 zdravomarije za kaznu. To će ih naučiti!

