Povrijeđene dvije osobe u eksploziji plinske boce u Inđiji: Detalji detonacije u kući

Povrijeđene su dvije osobe u eksploziji plinske boce u Inđiji.

Izvor: printscreen/instagram/192_rs

Povređene su dvije osobe danas u eksploziji plinske boce u Inđiji, saznaje "Kurir". Eksplozija se dogodila danas oko 13 časova.

"Iz za sada nepoznatog razloga, eksplodirala je plinska boca u kući u kojoj, navodno, borave radnici. U strašnoj eksploziji povrijeđene su dvije osobe i za sada nije poznat stepen njihovih povreda, ali su sanitetom Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar u Novom Sadu.

Vatrogasci-spasioci uspjeli su da saniraju eksploziju, a šire podučje oko kuće je zatvoreno za saobraćaj. Uviđaj je i dalje u toku, a pričinjena je velika materijalna šteta", otkriva izvor "Kurira".

Zasad nije poznato da li je nekog bilo u kući u trenutku eksplozije. Istraga je u toku.

(Kurir/MONDO)