Oštetio "Bosnalijek" za više od 10 miliona KM: Nedim Uzunović osuđen na 10 godina zatvora

Sud BiH prvostepeno je osudio Nedima Uzunovića na 10 godina zatvora zbog toga što je kao direktor Predstavništva "Bosnalijeka" u Moskvi ovu kompaniju oštetio za više od 10 miliona KM.

On je proglašen krivim da je u Moskvi osnovao dvije ofšor kompanije sa kojima je zaključivao usluge o navodnom pružanju marketinških i konsultantskih usluga, čime je "Bosnalijek" oštetio za više od 10 miliona KM.

Osim toga, Uzunović je s ciljem prikrivanja prirode, izvora i porijekla novčanih sredstava za koja je znao da su stečena krivičnim djelom vršio transfer sredstava sa računa ofšor kompanija na vlastite i račune pripadnika organizovane kriminalne grupe koju je formirao.

Pored Uzunovića, koji je proglašen krivim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, sklapanje štetnog ugovora i pranje novca, osuđeni su i Jasmina i Sead Uzunović, te Alma Turajlić na godinu dana zatvora zbog pranja novca.

Na godinu dana zatvora osuđeni su i Munir Ćukle, Nadija Ćukle, Vedad Tuzović i Bogdan Joković, za počinjenje istog krivičnog djela, saopšteno je iz Suda BiH.

Istovremeno, pravna lica "Sereta investing", "Libero pet" i "Turist best" proglašeni su odgovornim za krivično djelo pranje novca, zbog čega im je Sud izrekao novčanu kaznu od 2,5 miliona KM, koju su ova pravna lica dužna da plate u roku od šest mjeseci, dok se od pravnog lica "Imperikon alijans korporejšn" sa Sejšela, čiji vlasnik je Nedim Uzunović, oduzima imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog djela.

Optužnica je odbijena u odnosu na optuženog Anela Vrtića, ali mu je oduzeta imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog djela i to 6.700 KM i 1.981 dionica društva "Turist best".

