Potvrđena optužnica protiv "tiktokera" Faće zbog prijetnji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Amira Pašića zbog krivičnog djela ugrožavanje bezbjednosti.

Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Amira Pašića Faće Izvor: TikTok

Pašić (poznat pod nadimkom Faćo) je optužen da je tokom 2023. i 2024. godine na društvenoj mreži "Tiktok" u prenosu uživo prijetio direktoru jedne sarajevske firme, i to govoreći, između ostalog, "gdje te prvi put vidim, ubiću te, djece mi", što je kod oštećenog izazvalo osjećaj straha za vlastiti život, saopšteno je iz kantonalnog Tužilaštva.

Tužilac je za glavni pretres predložio sudu saslušanje dva svjedoka i izvođenje 19 materijalnih dokaza.

Pašić je uhapšen u oktobru na području Hercegovačko-neretvanskog kantona nakon što je Udruženje BH novinari navelo da je na društvenoj mreži "Tiktok" prijetio zamjeniku ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Duški Jurišić, supruzi ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića, Daliji Hasanbegović Konaković i predsjedniku Udruženja BH novinari Borki Rudić.

