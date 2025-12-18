logo
"Nema mjesta za lopove!": Haos u albanskom parlamentu, poslanici se tukli sa policijom

"Nema mjesta za lopove!": Haos u albanskom parlamentu, poslanici se tukli sa policijom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Poslanici albanske opozicije sukobili su se sa policijom u parlamentu, nakon višenedjeljnih tenzija zbog optužbi za korupciju protiv zamjenice premijera Edija Rame, Belinde Baluku i drugih zvaničnika.

Tuča u albanskom parlamentu Izvor: X/@APT__News/Printscreen

Poslanici su palili baklje, prskali vodom predsjedavajuću i zauzeli mjesta rezervisana za ministre u pokušaju da ometaju sjednicu, prije nego što je policija intervenisala, prenosi Rojters.

"Nema mjesta u parlamentu za one koji kradu i bježe. Zakon i samo zakon mora da prevlada", rekao je Salji Beriša, lider opozicione Demokratske partije. Opozicioni poslanici su zahtijevali da im se dostave formalne optužbe protiv Baluku.

Specijalno tužilaštvo, zaduženo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, tražilo je od parlamenta da odobri hapšenje Baluku, a očekuje se da zakonodavno tijelo, gdje vladajuća partija Edija Rame ima većinu, glasa o tom zahtjevu sutra.

Baluku, koja je takođe, bila ministarka infrastrukture i energije i najbliža saradnica Edija Rame u kabinetu, navodno je učestvovala u koruptivnim radnjama sa ciljem da se favorizuju kompanije odgovorne za velike infrastrukturne projekte, uključujući tunel i obilaznicu oko glavnog grada Tirane.

Prošlog mjeseca u parlamentu se osvrnula na optužbe nazivajući ih "blatom, insinuacijama, poluistinama i lažima" i poručila da će u potpunosti sarađivati sa pravosudnim organima.

(Mondo.rs)

