Haos u Tirani: Ubijen sudija tokom ročišta

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

U Apelacionom sudu u Tirani danas je ubijen sudija dok je ročište bilo u toku.

U Tirani ubijen sudija Izvor: SinanDogan34/Shutterstock

Ubijen je Astrit Kaljaja. Napadač, koji je ušao je u sudnicu i pucao u Kaljaju, je Đon Škambi, kojeg je policija uhapsila, javili su albanski mediji.

Kako su naveli, osumnjičeni je ranio još dvije osobe, oca i sina, koji su se u vrijeme incidenta nalazili u hodniku.

Albanski mediji pišu da bi motiv napada mogla biti imovinska rasprava, to jest nezadovoljstvo napadača sudskim postupkom ili očekivana odluka na štetu počinioca.

Incident je pokrenuo ozbiljna pitanja o bezbjednosnim mjerama u prostorijama Apelacionog suda.

Tagovi

Albanija ubistvo sudija

