Razorne poplave u Albaniji: Ima poginulih, više stotina porodica evakuisano

Jedna žena poginula je, a stotine ljudi evakuisano u Albaniji zbog poplava koje su potopile domove, poljoprivredno zemljište i oštetile mostove i puteve.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U poplavama koje su pogodile Albaniju, jedna žena je poginula, a stotine ljudi evakuisane, saopštili su lokalni zvaničnici.

Tragična smrt u bujici

Tijelo 75-godišnje žene pronađeno je u subotu u Devolu, na jugoistoku zemlje, nakon višesatne potrage, saopštila je policija.

Ženu, koja je nestala u petak, odnijela je bujica. Najmanje 200 porodica evakuisano je od četvrtka zbog poplava koje su nanijele štetu desetinama domova, rekao je ministar odbrane Pirro Vengu.

Velike štete na infrastrukturi

"Više od 1.500 hektara poljoprivrednog zemljišta potopljeno je u subotu na jugu zemlje", rekao je on novinarima.

Osim toga, oštećeno je oko 20 mostova, od kojih će neke trebati potpuno obnoviti, dodao je ministar. Vojska je angažovana u operacijama spašavanja i evakuacije, distribuciji hrane, kao i jačanju nasipa i brana.

U subotu je nekoliko stotina kuća bilo bez struje, jer su klizišta odnijela brojne dalekovode, prema izvještajima medija.

Desetine puteva bile su poplavljene ili blokirane klizištima.

(MONDO/Index)