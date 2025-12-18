Protiv sporazuma EU - Merkosur: Traktori blokirali centar Brisela

Hiljade evropskih poljoprivrednika okupilo se danas u Briselu kako bi protestovalo zbog planiranog sporazuma između EU i južnoameričkog trgovinskog bloka Merkosur, kao i protiv reforme poljoprivrednih subvencija.

Izvor: Didier Lebrun / imago stock&people / Profimedia

Flamanska televizija VRT javila je da se očekuje prisustvo oko 10.000 demonstranata na skupu, kao i da policija upozorava na probleme u saobraćaju na svim glavnim saobraćajnicama u regiji Brisela.

Kako se navodi, saobraćaj u belgijskoj prijestonici dodatno otežava samit EU, zbog koga su već zatvorene pojedine ulice u Evropskoj četvrti.

Prvi traktori su počeli blokadu ulica još kasno sinoć, uzrokujući haos u centru grada, a od jutros najveći zastoji su na auto-putu od Liježa ka Briselu.

U Evropskoj četvrti gotovo sve ulice su blokirane.

Proteste organizuju poljoprivrednici iz više zemalja koji smatraju da bi sporazum sa Merkosurom, koji čine Argentina, Brazil, Paragvaj, Urugvaj i Venecuela, a o kojem se raspravlja na samitu, mogao da dovede do priliva jeftinijih poljoprivrednih proizvoda iz Brazila i drugih južnoameričkih zemalja, čime bi domaći proizvođači bili dovedeni u nepovoljan položaj.

Farmeri se protive i planovima Evropske komisije za reformu sistema subvencija, zbog bojazni da će im finansijska podrška biti smanjena.

Sporazum između EU i Merkosura trebalo bi da stvori najveću zonu slobodne trgovine na svijetu i omogući Uniji veći izvoz vozila, mašina, vina i žestokih pića u Latinsku Ameriku, u uslovima pojačanih globalnih trgovinskih tenzija.

Poljoprivrednici, međutim, upozoravaju da bi sporazum olakšao uvoz govedine, šećera, pirinča, meda i soje iz Južne Amerike, gdje su, kako navode, standardi proizvodnje manje strogi nego u EU.

(Srna)