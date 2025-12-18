logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Protiv sporazuma EU - Merkosur: Traktori blokirali centar Brisela

Protiv sporazuma EU - Merkosur: Traktori blokirali centar Brisela

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Hiljade evropskih poljoprivrednika okupilo se danas u Briselu kako bi protestovalo zbog planiranog sporazuma između EU i južnoameričkog trgovinskog bloka Merkosur, kao i protiv reforme poljoprivrednih subvencija.

Traktori blokirali centar Brisela Izvor: Didier Lebrun / imago stock&people / Profimedia

Flamanska televizija VRT javila je da se očekuje prisustvo oko 10.000 demonstranata na skupu, kao i da policija upozorava na probleme u saobraćaju na svim glavnim saobraćajnicama u regiji Brisela.

Kako se navodi, saobraćaj u belgijskoj prijestonici dodatno otežava samit EU, zbog koga su već zatvorene pojedine ulice u Evropskoj četvrti.

Prvi traktori su počeli blokadu ulica još kasno sinoć, uzrokujući haos u centru grada, a od jutros najveći zastoji su na auto-putu od Liježa ka Briselu.

U Evropskoj četvrti gotovo sve ulice su blokirane.

Proteste organizuju poljoprivrednici iz više zemalja koji smatraju da bi sporazum sa Merkosurom, koji čine Argentina, Brazil, Paragvaj, Urugvaj i Venecuela, a o kojem se raspravlja na samitu, mogao da dovede do priliva jeftinijih poljoprivrednih proizvoda iz Brazila i drugih južnoameričkih zemalja, čime bi domaći proizvođači bili dovedeni u nepovoljan položaj.

Farmeri se protive i planovima Evropske komisije za reformu sistema subvencija, zbog bojazni da će im finansijska podrška biti smanjena.

Sporazum između EU i Merkosura trebalo bi da stvori najveću zonu slobodne trgovine na svijetu i omogući Uniji veći izvoz vozila, mašina, vina i žestokih pića u Latinsku Ameriku, u uslovima pojačanih globalnih trgovinskih tenzija.

Poljoprivrednici, međutim, upozoravaju da bi sporazum olakšao uvoz govedine, šećera, pirinča, meda i soje iz Južne Amerike, gdje su, kako navode, standardi proizvodnje manje strogi nego u EU. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Brisel traktori protest

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ