Policija spriječila protestno okupljanje poljoprivrednika u Sarajevu

Policija Kantona Sarajevo onemogućila je poljoprivrednike da dođu i izraze svoje nezadovoljstvo ispred zgrade kantonalne Vlade, iako su uredno najavili protest.

Izvor: Shutterstock

Generalni sekretar Udruženja peradara Federacije BiH Mesud Pinjo rekao je novinarima ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo da je policija, uprkos uredno najavljenom protestu, zaustavila jednu grupu poljoprivrednika na Stupu, dok je druga sa oko 50 poljoprivrednih mašina zaustavljena ispred Semizovca.

"Ni jedna grupa nije ispred zgrade kantonalne Vlade, jer su se ovdje prepali nas koji proizvodimo hranu", naglasio je Pinjo.

Poljoprivrednici iz Kantona Sarajevo trebali su danas simbolično pet do 12 ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo održati protest zbog višemjesečnih kašnjenja u isplati podsticaja.

Osim isplate podsticaja, koji kasne osam mjeseci, poljoprivrednici traže i da bude pojednostavljena procedura za ostvarivanje ovih prava, a poljoprivrednici su nezadovoljni i izostankom dijaloga izvrše vlasti sa njihovim predstavnicima.

(Srna)