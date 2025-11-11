logo
Poljoprivrednici FBiH digli glas: Ultimatum Vladi – 10 dana za isplatu podsticaja ili slijede blokade graničnih prelaza

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Poljoprivrednici u Federaciji BiH najavili su proteste i blokade graničnih prelaza, ukoliko im ne budu isplaćeni podsticaji i ne bude riješen problem otkupa i cijene sirovog mlijeka.

Krave Izvor: Shutterstock

Ukoliko federalna Vlade ne bude djelovala u roku od 10 dana, poljoprivrednici su poručili da će dođi do potpune blokade.

Udruženje poljoprivrednika FBiH organizovalo je danas sastanak u Odžaku, a glavne teme odnosile su se na probleme u vezi sa isplatom podsticaja, otkupom sirovog mlijeka, te otkupnom cijenom i fiskalnim računima koji su uslov za ostvarivanje podrške.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika "Žito" Jure Kopačević rekao je da su poljoprivrednici usvojili nekoliko zaključaka, među kojima je i ukidanje obaveze fiskalnog računa kao uslova za ostvarivanje podsticaja.

"Drugi zahtjev odnosi se donošenje pravilnika o preraspodjeli sredstava podsticaja u poljoprivredi najkasnije do 30. septembra za narednu godinu, bez izmjena tokom godine, te uključivanje poljoprivrednih udruženja u proces donošenja pravilnika", rekao je Kopačević.

Treći zaključak, odnosno zahtjev, odnosi se na isplate svih podsticaja do kraja godine za kompletnu poljoprivrednu proizvodnju, prenose federalni mediji.

"Ukoliko se ovi zahtjevi ne ispune, traži se smjena ministra poljoprivrede. Takođe, poljoprivrednici zahtijevaju sastanak sa premijerom FBiH u roku od sedam dana, a ako se ne održi, mogući su protesti i blokade graničnih prelaza", naveo je Kopačević.

Kada je riječ o uvozu mlijeka i mliječnih proizvoda, Kopačević je rekao da uvozni proizvodi ruše otkupne cijene i ugrožavaju opstanak domaćih farmi, te da je slična situacija i u biljnoj proizvodnji.

Proizvođači ukazuju da su moguća i gašenja farmi i da je došlo do pada proizvodnje pšenice, jer podsticaji konstantno kasne.

Predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona Eldin Glibanović kaže da postoje izmjene Pravilnika koje se unutar dvije godine donose bez javnih rasprava, bez ikakvog znanja ljudi s terena.

Tagovi

poljoprivrednici podsticaji Federacija BiH

