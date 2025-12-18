MUP RS: Pregledano 334 školskih objekata u potrazi za bombama, preostale još 33 škole

Protivdiverzioni pregledi danas su obavljeni u 334 objekta osnovnih i četiri objekta srednjih škola u Republici Srpskoj nakon mejla o postavljenim eksplozivnim napravama, a preostale su još 33 lokacije.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Preostalo je još da se ovi pregledi obave na 31 lokaciji na području Banjaluke i dvije u Tesliću.

Iz MUP-a su naveli da je Republičko javno tužilaštvo ovaj događaj kvalifikovalo kao terorizam.

Više osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske jutros je prijavilo da je primilo meil prijeteće sadržine o mogućoj eksploziji.

Policijski službenici postupili su po navedenim prijavama u skladu sa Uputstvom o postupanju pripadnika MUP u slučaju prijetnje postavljenom eksplozivnom napravom ili nekim drugim opasnim sredstvom.